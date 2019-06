Abascal propone gobiernos en solitario del PP en Madrid ante el "cordón sanitario" de Cs

Santiago Abascal continúa lanzando órdagos a Ciudadanos tras la negativa de la formación naranja a sentarse a negociar con su partido. Además de anunciar una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Gobierno andaluz, el presidente de Vox ha propuesto brindar su apoyo a gobiernos en solitario del PP en Madrid si es que los de Rivera no les tienen en cuenta en las negociaciones.

Abascal ha denunciado el "cordón sanitario" impuesto por Cs en el programa radiofónico Es la Mañana de Federico. Preguntado por una alternativa para sortear un gobierno de izquierdas en Madrid, el líder de Vox ha apuntado varias opciones. Entre ellas, que gobierne solo el PP y "que los demás podamos apoyarle".

Creo que estamos pidiendo muy poco. En lo que no vamos a retroceder es en una posición: solo apoyaremos gobiernos que se sienten a negociar con nosotros"

Como prueba de su "flexibilidad" y disposición a hablar ha abierto incluso la puerta a que el PP ceda su liderazgo y pueda ser alcaldesa Begoña Villacís y presidente Ignacio Aguado. "Creo que estamos pidiendo muy poco. En lo que no vamos a retroceder es en una posición: solo apoyaremos gobiernos que se sienten a negociar con nosotros", ha advertido.

"Nos están diciendo que no tenemos voz", opina. Además, ha advertido que "patriotismo no es que te dicte la política el Elíseo", ha zanjado.

El 'órdago' en Andalucía

Según Abascal, "a diferencia de Andalucía, no han salido con un catálogo de exigencias para no imposibilitar el acuerdo". "Lo primero que queremos es que se sienten a negociar" ha insistido. "Ciudadanos no sabe donde está", ha señalado, aunque también se ha quejado de la "actitud equidistante" del PP por presentarse como el "mediador" entre Vox y Cs cuando "no es verdad" que su partido rechace hablar con los de Albert Rivera.

Sobre la enmienda a la totalidad de su partido contra las cuentas de PP y Cs en Andalucía Abascal ha afeado que "nos han dado unos presupuestos para estudiarlos en un fin de semana sometiéndonos de nuevo a un trágala". "Sin los votos de Vox los presupuestos son papel mojado", ha advertido.

Esta tarde Vox mantendrá su primera reunión formal con el PP para hablar de los pactos postelectorales del 26-M en el Congreso. Al encuentro acudirán los comités negociadores de ambos partidos liderados por Teodoro García Egea e Iván Espinosa de los Monteros.