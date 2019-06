Vox denunciará al presidente de Melilla por un presunto fraude de ley en su elección

Vox ha anunciado hoy que va a emprender acciones legales para resolver lo que considera un "fraude de ley" en la elección de Eduardo de Castro, como presidente de Melilla pese a que no se postuló, según el borrador del acta de la constitución de la Asamblea.En rueda de prensa, el asesor jurídico de Vox Melilla, Felipe Castillo, ha señalado que hay varias vías para emprender dichas acciones legales, una de ellas acudir al Juzgado Contencioso Administrativo en contra del nombramiento como presidente de la Ciudad Autónoma.

Usurpación de funciones

Otra es la vía penal, ya que Vox considera que se está llevando a cabo una usurpación de funciones, ya que "aunque aparentemente" las tiene Eduardo de Castro al haber sido nombrado presidente de la Ciudad Autónoma en el BOE y el Boletín Oficial de Melilla (BOME), "legalmente no le corresponde ni el título ni el ámbito jurídico"."Según el acta, no se ha postulado, y se está torciendo la realidad de una manera muy empecinada para intentar por medios ilegales que siga siendo considerado presidente de la Ciudad Autónoma, que no lo es, por mucho nombramiento que haya", ha dejado claro Castillo.EFE