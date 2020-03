Vox saca toda su artillería contra un Pablo Iglesias "ansioso de poder"

Vox ha estallado contra Pablo Iglesias. Las actuaciones del vicepresidente del Gobierno durante las últimas semanas en plena crisis del coronavirus han incendiado a los de Santiago Abascal.

De poco han servido los llamamientos a la "unidad" por parte del Ejecutivo y de las mismas fuerzas de la oposición para luchar contra la pandemia. En un contexto de confinamiento general, los ataques contra el líder de Unidad Podemos se multiplican a través de las redes sociales.

Su presencia en el Consejo de Ministros saltándose la cuarentena; la tardanza en aplicar el estado de alarma tras siete horas de gresca; el ardid de Sánchez para colarle en la comisión del CNI y el llamamiento a las caceroladas contra el rey Felipe VI por parte de la izquierda han puesto a Vox en pie de guerra. La ofensiva contra Iglesias es cada vez mayor.

Tanto es así, que horas antes de que finalmente se anunciase el decreto de estado de alarma tras una reunión de alto voltaje entre los ministros, Abascal tendió la mano a Sánchez. "Si necesita los votos de Vox para decretar el estado de alarma, unificar gestión de la crisis y poner todos los servicios del Estado a combatir la pandemia y sus efectos económicos y sociales, puede contar con ello y escapar del miserable chantaje comunista y separatista", advirtió.

Lluvia de críticas

Comunista, ansioso de poder, débil y culpable... Vox no ha escatimado en dardos contra el dirigente de Podemos. El partido considera que este utiliza la crisis sanitaria para sus intereses políticos y personales.

El portavoz nacional y eurodiputado, Jorge Buxadé, le ha definido como "un hombre con infinita ansia de poder, pero débil, al que solo le queda apropiarse de unas medidas que no ha pensado, no ha propuesto y no sabe cómo implementar".

Iglesias coordinará desde este jueves todas las medidas sociales para hacer frente al coronavirus y en Vox le hacen responsable de "todas las medidas que el Gobierno no adoptó" a tiempo y ha recalcado que no puede hacer un "discurso de oposición", cuando "ha estado sentado sin mascarillas, saltándose la cuarentena, en el Consejo de Ministro".

"Pablo Iglesias ha salido a vender su única idea para toda la crisis, pero su escudo no consiste en proteger a los débiles, sino precisamente en utilizarlos como escudos humanos para protegerse él y aumentar su poder", denuncia Buxadé.

"La cacerolada sin duda la merece Iglesias"

Según Vox, el único objetivo de Iglesias es "servirse de la incertidumbre y la parálisis para aumentar su poder en el Gobierno y continuar con su agenda golpista". Buxadé asegura que el vicepresidente segundo está "deslegitimado", porque "mientras ayer el Gobierno pedía a la oposición unidad de acción, él llamaba a la turba a atacar a una de las principales instituciones de la nación, la corona, porque lo único que quiere es dividir".

Las críticas directas a Iglesias provienen de todos los diputados del partido. Incluido Santiago Abascal. "Es una amenaza a los españoles que el vicepresidente que ha aprovechado la pandemia y el terror generalizado para incrustarse en el CNI y para organizar una cacerolada fallida contra el Rey sea puesto hoy al frente de la crisis. La cacerolada sin duda la merece él", dice el líder de Vox.

Mientras el vicepresidente avanza su agenda golpista, continúa, los españoles siguen abandonados a su suerte. "Los trabajadores necesitan ya mascarillas, hospitales, protección. Necesitamos un gobierno que ayude, y no comunistas tratando de acaparar poder", reclama.