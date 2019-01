Vox quiere ampliar la red de colegios andaluces que separan a los alumnos por sexos

Con la llegada del nuevo Gobierno andaluz a San Telmo, la resignación de los socialistas a financiar con dinero público los colegios que separan a sus alumnos por sexos podría derivar en la recuperación de conciertos a la enseñanza diferenciada. Incluso en su promoción, si es que hay demanda.

Actualmente solo existen nueve. Tres menos de los que había antes de la deriva judicial que tomó el asunto después de que la Junta de Andalucía se negase a financiarlos desde el año 2013 en adelante. Alentados por diversas sentencias, entre ellas, una reciente del Tribunal Constitucional que considera que esta opción pedagógica no es "discriminatoria", el Partido Popular y Vox han pactado garantizar su coexistencia con otros modelos.

Sin embargo, Vox quiere trabajar para que "se desista del hostigamiento de que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada". De hecho, el partido liderado por Santiago Abascal incluyó esta propuesta entre las 19 que planteó a los populares antes de firmar el documento conjunto. Y habla de "ampliar la oferta educativa" para abrir más centros de estas características.

Aunque esta medida apareció descafeinada en el acuerdo final con el PP, en Vox dejaban claro que su aspiración es estudiar si existe demanda suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada". Fuentes del partido cercanas a la negociación del texto explican que no se trata de defender a ultranza este tipo de enseñanza ni de promoverla por por encima de las demás. "Solo defendemos la libertad de elección de los padres", explican.

¿Hacia el cheque escolar?

De acuerdo a las mismas fuentes, la educación diferenciada "propicia mejores resultados académicos y, especialmente, beneficia a las niñas, ya que ven mejorado su rendimiento". "La presencia del sexo opuesto en clase distrae", consideran. "Nuestro objetivo es que cese la asfixia económica gradual a la que se ha visto sometida la educación concertada en Andalucía y, en concreto, la diferenciada", apuntan.

Además, reconocen que el propósito final del partido pasa por lograr que se implante en España el llamado "cheque escolar". Este sistema de financiación educativa consiste en que el Estado da a cada familia con hijos un cheque para que puedan ser matriculados en el centro educativo que elijan.

En teoría, eso serviría para que cualquier persona pudiese acceder a una escuela privada y, según sus defensores, para que los colegios públicos tuviesen que mejorar sus prestaciones para competir con los privados, que serían más accesibles.

"Esto supondrá una verdadera revolución en la libertad de educación, pero solo podremos conseguirlo cuando tengamos más peso parlamentario, así que como etapa intermedia se propone la protección de la enseñanza concertada", manifiestan fuentes de Vox.

El 'blindaje' de Wert

Aunque la defensa del cheque escolar no es unánime dentro del Partido Popular, sí parece que los populares van a proteger que la concertada y la enseñanza diferenciada tengan el mismo trato que otras opciones educativas. De hecho, fue José Ignacio Wert quien decidió blindar en 2013 los conciertos en su ley.

Seguía así la misma línea que estaba fijando el Tribunal Supremo cuando varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, estaban revocando los conciertos a estos centros educativos. El artículo 84.3 de la Lomce dice que la educación diferenciada por sexos "no constituye discriminación" siempre que la enseñanza se imparta conforme lo establecido por una convención de la Unesco aprobada en 1960.

La 'ley Wert' añade que "en ningún caso" la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar "un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas". Y como garantía agrega que los centros deberán exponer "en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad".

"A pesar de que los socialistas han recurrido varios artículos de la LOMCE ante el Tribunal Constitucional, este, junto al Supremo ha avalado la financiación y el mantenimiento de los centros concertados, incluidos los de educación diferenciada, si la demanda social lo requiere", ha defendido el PP en diversas ocasiones.

Consejería de Educación

Sin embargo, cabe destacar que la Consejería de Educación ha caído en manos de Ciudadanos, un partido que en varias ocasiones ha cuestionado la necesidad de sufragar este tipo de enseñanza con recursos públicos. Aunque siempre defiende el cumplimiento de la legalidad.

En 2015, el mismo dirigente del partido, Albert Rivera, declaró que con el dinero público no se deben subvencionar las escuelas que no sean mixtas. "Que se lo pague cada uno". Sin embargo, la deriva de la Junta de Andalucía en los últimos años ha llevado a la formación naranja a matizar su posicionamiento.

"Nosotros siempre hemos defendido que la educación diferenciada no es nuestro modelo. Pero hay que mantener la seguridad jurídica de las familias, y a aquellos padres que matricularon a los niños con un proyecto educativo no se les puede cambiar. Respetaremos los conciertos existentes pero no incluiremos ningún concierto ex novo con estas características más", explican fuentes de Ciudadanos a este diario.

De los más de 30.000 centros educativos que existen en España, solo 170 mantienen la educación diferenciada o segregada. Según cifras de la Federación andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE), este modelo es la opción para cerca de 3.000 familias y aún persiste en diez colegios.

Fuentes de la dirección de dos de ellos, Altair y Albaydar, en Sevilla, aseguran que la demanda de este tipo de educación existe y que todos los años hay alumnos y alumnas, respectivamente, que se quedan fuera de ellos: "Los resultados académicos demuestran que el modelo funciona", argumentan.