El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, ha reprochado este domingo a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sus "lecciones de falso feminismo" para vender "el totalitarismo marxista" de "otra manera".

Así lo ha dicho el aspirante de Vox a gobernar la ciudad de Madrid tras acudir a la Plaza de Mayor con motivo de las fiestas de San Isidro, donde se ha pronunciado sobre un acto celebrado este sábado sobre feminismo por la candidata de Mas Madrid a revalidar su puesto en la Alcaldía capitalina.

Sobre si Vox se siente feminista, Smith ha replicado que el partido que lidera Santiago Abascal defiende a "la mujer mucho mejor" que ellos en alusión a Carmena y su equipo, subrayando que Vox quiere impulsar una Ley contra la violencia intrafamiliar.

"No hacemos distinciones como hacen ellos por razón de sexo, diciendo que unos tienen que tener mas protección de otros. Para nosotros, los madrileños, los españoles tenemos que tener la misma protección. Nosotros nos sentimos unidos a lo que significó el feminismo histórico de Pardo Bazán o de Concepción Arenal, mujeres que lucharon precisamente para que las mujeres tuvieran derecho al voto y para que las mujeres pudieran participar en política", ha remarcado.

En este punto, ha querido recordar que en la República quienes se opusieron a que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres fue la izquierda, instándole a que se "estudie la historia".

Además, ha criticado que no se esté diciendo nada respecto a una agresión a manifestaciones LGTB por parte de la policía "del régimen castrista cubano", pero en este caso "no se les escucha decir nada".

"¡Estos no son los que defienden a la diversidad sexual! ¡Por qué no dicen nada!. No dicen nada, porque quien estaba haciendo la represión era un régimen marxista como ellos", ha aseverado.

En esta mima línea, ha recordado que "el Che Guevara tenía campos de concentración donde donde encerraban a los homosexuales". Por ello, ha destacado que Vox defiende a la mujer con "el convencimiento de que son igual que los hombres en derechos y en obligaciones".

Familia

"Y pondremos todos los recursos para que se apruebe esa ley integral de defensa de todos los que forman parte, la de la de la familia, sean hombres y a mujeres sean mayores, sean menores, sean jóvenes, sean viejos, sean heterosexuales, sean homosexuales", ha zanjado.

Por otro lado, ha ensalzado las fiestas de San Isidro, ya que es una muestra de la diversidad cultural de España. "Nosotros defendemos la unidad de España y no es una unidad de España centralista, monocolor, monolítica. Es esa España de la diversidad que está a lo largo de la historia y que nos ha hecho ser un país rico en cultura, rico tradiciones y mucho más fuerte", ha indicado.

"En esa diversidad musical, en esa diversidad folclórica gastronómica está la esencia de lo que significa España", ha reiterado agregando que es esa diversidad lo que une a los españoles frente al "discurso de la división".

En cuanto a las tradiciones, el candidato de Vox a la Alcaldía ha reseñado que desde Vox se seguirá protegiendo y amparando los toros, ofreciendo en Madrid si es alcalde "todas las facilidades" para que la fiesta nacional se desarrolle con total normalidad.