El auge de Vox amenaza las opciones de Carmena para retener la alcaldía de Madrid

La fuerza electoral demostrada este domingo en Andalucía por el partido de extrema derecha Vox preocupa en los cuarteles generales de los partidos en Madrid. Todos miran con incertidumbre cómo un eventual buen resultado del partido de Santiago Abascal podrá afectar a los pactos en las próximas elecciones municipales y autonómicas fijadas para mayo de 2019.

En el caso de la capital, Vox fue determinante para que Manuela Carmena se hiciese con el bastón de mando en 2015 en detrimento de la dirigente popular Esperanza Aguirre, que ganó las elecciones. Aunque el PP salió victorioso con 563.292 votos, eso no le dio la mayoría suficiente para sumar el apoyo de Ciudadanos. 21 concejales más siete del partido naranja eran menos que la suma de los de Ahora Madrid (20) con los nueve del PSOE.

Aguirre pidió en su primera intervención en el debate electoral que mantuvieron en aquella campaña que el partido que representaba Javier Ortega Smith regresara al PP, la "casa común". Llamaba así a evitar que la dispersión del voto de derechas acabara beneficiando a Podemos. Pero la profecía se acabó cumpliendo por un estrecho margen.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se quedó a 7.839 votos de haber podido arrancar un edil decisivo a la plataforma de Carmena. Vox obtuvo en aquellas elecciones 9.843 votos (0,6%), aunque se quedó sin concejal por no superar el mínimo del 5% que marca la ley. En las europeas de un año antes, logró 48.715 papeletas, el 20% de lo que sacó en toda España. En aquella ocasión, la marcha atrás del PP con la ley del aborto condujo a la abstención al sector de votantes católicos más vinculados a posiciones 'provida'; un extremo que defiende abiertamente el partido de Abascal.

La clave estará, por tanto, en comprobar si el auge de la formación de Santiago Abascal se mantiene hasta entonces y si la dinámica electoral operará de la misma forma en el plano municipal que en el andaluz. Si supera la barrera del 5% fijada por la ley, entraría casi de forma automática con tres ediles en el Consistorio madrileño.

Fractura interna

Ninguno de los dos grandes partidos tienen decidido aún su candidato. Y no se descartan golpes de efecto. Así que, de momento, Carmena es una de las pocas aspirantes que ya están claras. Se da por hecho que la actual portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, concurrirá a los comicios tras pasar por primarias en enero. Y por parte de Vox podría postularse la presidenta del partido en la capital, Rocío Monasterio.

Pero los problemas para la actual alcaldesa no se centran sólo en el partido de Abascal. La exjueza ya ha presentado la nueva plataforma con la que quiere concurrir a los comicios, donde quiere rodearse de un grupo de personas de su confianza y evitar a los concejales díscolos que tantos quebraderos de cabeza le han dado durante su primer mandato. Aunque, eso sí, ha dejado claro que no se quedará liderando la oposición en caso de que no logre revalidar la alcaldía.

Al margen los otros partidos, Carmena no pierde de vista la posible fragmentación de voto entre los potenciales votantes de la plataforma Ahora Madrid con la que llegó en 2015 al Palacio de Cibeles.Diversos sectores desencantados con el mandato de la actual alcaldesa estudian la presentación de una candidatura alternativa, ante lo que creen una deriva 'personalista' de la futura plataforma.

Asimismo, Podemos tampoco pasa por sus mejores momentos como partido en la capital tras haber suspendido de militancia a los seis ediles que tiene actualmente en el Ayuntamiento. La portavoz Rita Maestre y los otros cinco concejales decidieron no presentarse a las primarias internas, ante la seguridad de que Carmena los integrará directamente en su futuro equipo. Queda por saber qué lugar ocupará el secretario general del partido morado en Madrid, el exJemad Julio Rodríguez.