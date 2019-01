Vox llega a un acuerdo con el PP para la investidura de Moreno en Andalucía

PP y Vox han alcanzado un acuerdo para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de Andalucía. Han hecho falta tres rondas negociaciones para despejar los obstáculos hasta esta iniciativa histórica que pondrá fin a cuatro décadas de gobierno socialista en la la región. El convenio incluye una serie de puntos que el PP se compromete a abordar una vez se haya concretado la formación del nuevo Gobierno.

No se incorporan las reivindicaciones relativas a la ley de Violencia de Género, que habían provocado un amplio debate político, con efectos colaterales de una enorme marejada en el seno mismo del PP. Medidas económicas, fiscales y de empleo figuran entre los compromisos de los populares para sacar adelante esta iniciativa, que supone el punto final a cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía.

"Hoy es un día grande, gracias a la valentía de casi 400.000 andaluces por fin se daba el cortijo particular de unas fuerzas políticas", declaró el número dos de Vox, Javier Ortega, quien se ha mostrado muy satisfecho del alcance de lo suscrito con el PP. "Nuestra voluntad es la continuidad de este Gobierno, eso es lo importante, que empiecen a cambiarse las políticas en la región y si Moreno así lo hace, tendrá nuestro apoyo".

Violencia de género

Sobre el polémico asunto de la ley de Violencia de género, Ortega ha declarado que "no hemos logrado que el PP aceptara nuestros planteamientos, pero vamos a seguir pugnando por ello". Vox no ha conseguido sacar adelante estos postulados, ante el rechazo de PP que se negaba a asumir estos postulados. En este sentido señaló que "Vox ha llevado a cabo una negociación con la máxima responsabilidad que no podía frustrar", ha añadido, y anunció que "nuestros diputados van a luchar en el Parlamento peleando por nuestro programa, nuestras propuestas". También señala que "el PP ha tenido que aceptar las pretensiones de Vox" y recordaba el "desprecio de Ciudadanos" hacia quienes representan a tantos andaluces. "Han quedado retratados", sentenciaba Ortega.

Acuerdo con Ciudadanos

Los populares también han sellado este miércoles el acuerdo de investidura con Ciudadanos, que dará su apoyo a Morenocomo presidente de la Junta andaluza. Teodoro García Egea, secretario general de los populares, califica esta iniciativa de 'acuerdo histórico'.