El grupo antirracista que mandó a Abascal a Harlem tiene un tentáculo 'indepe' en Cataluña

El periplo de Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros por Estados Unidos se ha visto entorpecido por el boicot de algunos grupos que se autodenominan "antifascistas y antirracistas".

El principal responde al nombre de United Against Racism and Fascism-NYC y forma parte de un movimiento más amplio llamado 'World Against Racism'. Esta plataforma aglutina a un puñado de entidades en distintos países y su tentáculo en España es la Unidad Contra el Fascismo y el Racismo de Cataluña (UCFR).

Tal y como ha podido saber Vozpópuli, este grupo catalán tiene como miembros a la CUP, ANC y Òmnium Cultural, entre otras fuerzas independentistas. También tiene nexos con los sindicatos USTEC, UGT, CGT, CCOO.

Promotor del concepto 'StopVox', el grupo celebra estos días que sus homólogos antirracistas en Nueva York hayan logrado que dos locales de la ciudad cancelasen un acto de la formación.

Tras los portazos del Centro Español de Queens y del 3 West Club, Abascal y Espinosa de los Monteros se quedaron sin mucho margen de maniobra para reunirse con los simpatizantes de su partido.

Los dirigentes políticos españoles se vieron obligados a improvisar una tercera convocatoria. Finalmente, el restaurante cubano Floridita, un clásico en el barrio de Harlem, fue testigo del encuentro.

"Rogamos que no se dé publicidad a esta nueva información, el evento es solo para los ya registrados. No queremos más problemas", divulgaban desde el partido poco antes de la cita.

En la misma línea -la de impedir "el avance de formaciones políticas de ultraderecha"- la Unidad Contra el Fascismo y el Racismo de Cataluña está promoviendo una manifestación el próximo 21 de marzo con motivo de la jornada de la ONU contra el racismo y con el lema 'StopVox' como bandera.

Sus colegas de Nueva York no se consideran grupos de "izquierda radical". Así se lo han hecho saber a Espinosa de los Monteros, que previamente les había calificado como tal en su cuenta de Twitter.

Sorry, Vox, but we are not the "radical left" -- we are ordinary New Yorkers standing up *non-violently* against racism, sexism, xenophobia, homophobia, and ultra-nationalism of all kinds. Your hate has no place in our city. #StopVOXhttps://t.co/hdbqz2Haf1