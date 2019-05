Los 95 'votos' a Puigdemont que enloquecieron a Zafra... y que eran para Ciudadanos

Zafra no daba crédito la noche del 26 de mayo al conocer los resultados de las elecciones europeas. Con una participación del 68,81% y 9.202 votos, este municipio de la provincia de Badajoz emitiósupuestamente95 papeletas a favor de la candidatura de Carles Puigdemont. Sin saber cómo, la localidad se había convertido en el refugio extremeño del ex mandatario catalán fugado de la justicia española.

Aunque el ex presidente de laGeneralitat pueda tener -y tenga- aliados más allá de Cataluña, el alcalde del pueblo y los partidos de la oposición no se explicaban por qué más del 30% de los votantes de Lliures per Europa (Junts) procedentes de toda Extremadura estaban empadronados en Zafra. En total, Puigdemont recibió 310 apoyos en la región.

Sin embargo, tal y como ha adelantado el diario Hoy, todo ha sido fruto de una equivocación en el volcado de datos y los misteriosos votos eran en realidad para Ciudadanos. En el acta de escrutinio rellenada manualmente en una de las mesas del municipio, la formación naranja, y no Junts, había conseguido 88 votos según este diario.

Junts solo tuvo 7

Pero esos 88 votos fueron atribuidos por error a la candidatura independentista por parte de la empresa encargada de volcar los datos y difundirlos. Estos apoyos se terminaron sumando a los únicos 7 votos que realmente habían logrado en otro colegio electoral de Zafra y el partido de Puigdemont se vio de repente con 95.

Según explican fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura a Vozpópuli,se trata deun error en el trasvase de datos entre el colegio electoral y Scytl, la UTE adjudicataria para transmitirlos. "Los datos que se conocen hasta ahora son los provisionales que ha divulgado la empresa y que no coinciden con las actas oficiales de escrutinio rellenadas a mano por los miembros de cada mesa. Estas son el único documento jurídico válido en unas elecciones", aseguran.

Juan Carlos Fernández, candidato del Partido Popular en Zafra, reconocía a la prensa regional que "en ese momento no me chocó", aunque "me pareció una extravagancia". Al considerar que el colegio donde se dio el error era un feudo de la izquierda, se preguntó, según recoge el Hoy, si podría haber sido gente que "muy disconforme con lo que hay y por eso ha votado de esta manera, pero aún así 95 votos me sigue pareciendo sorprendente, casi parapsicológico".

Desde la delegación insisten en que "los resultados definitivos" se darán después de que las juntas electorales se reúnan y lleven a cabo el recuento. Hasta ahora, los resultados provisionales de las elecciones europeas arrojan que los socialistas han recibido 4.274 votos; el PP, 1.790; Ciudadanos, 1.142; Podemos, 807 apoyos; Vox, 413; Pacma un total de 112 y Junts, los famosos 95.

Zafra no ha sido el único municipio que se ha visto afectado por, en palabras del Gobierno, "los descuadres" en la web del Ministerio del Interior provocados por la aplicación digital de la empresa adjudicataria. Cuatro días después de las elecciones, el número de concejales de municipios como León, por ejemplo,continúa bailando a cuenta de los errores informáticos del volcado de datos.

Desde Zafra hasta León, pasando por media España. Todas las miradas están puestas en Scytl, la empresa que arrebató el concurso del recuento a Indra, quien tradicionalmente se encargaba de estos menesteres.