Votación de investidura de Pedro Sánchez, en directo: resultado, número de votos y reacciones

Votación de investidura, en directo: resultado y reacciones

12.42 Sánchez fracasa en la primera votación y solo tiene un voto de margen para ser presidente el martes.

En total, el resultado de la votación para investir a Sánchez es el siguiente:

166 votos a favor.

165 votos en contra.

18 abstenciones.

(Falta un voto de una diputada de En Comú que no ha podido asistir al pleno).

12.42 Habiendo votado los miembros del Gobierno en funciones, los votos son:

161 votos a favor.

162 votos en contra.

18 abstenciones.

12.40 En este momento, el balance de votos se sitúa en:

145 votos a favor.

162 votos en contra.

18 abstenciones

12.22 Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, vota 'no' en la primera votación, tal y como avanzó este sábado. Con esta decisión, contradice la posición de la dirección de su partido y se arriesga a la expulsión por incumplir la disciplina de voto.

12.15 Comienza la votación para la investidura de Pedro Sánchez.

12.12 La presidenta del Congreso anuncia un receso de dos minutos, tras el cual comenzará la votación.

12.10 La diputada Mar García Puig (Unidas Podemos) será la primera en votar.

#SesiónDeInvestidura La diputada Mar García Puig, a quien corresponde el número 119 extraído por sorteo, será la primera en votar una vez que acabe el debate, y a partir de ella se seguirá en orden alfabético. Así se decide quién comienza la votación pública por llamamiento. 👇 pic.twitter.com/nLkYMRzgCo — Congreso (@Congreso_Es) January 5, 2020

12.05 "Frente al insulto, la mesura; frente al acoso, la templanza; frente a la amenaza, el respeto y el diálogo", asegura Sánchez durante su intervención final en el debate de investidura.

12.01 Iván Espinosa de los Monteros (Vox) interviene para asegurar que ha habido una expresión que ha afectado al decoro. Sin embargo, no señala ninguna expresión, sino que reprocha a Sánchez que "pacte con EH Bildu".

12.00 Lastra termina su intervención, con los aplausos de toda la bancada socialista y la de Unidas Podemos.

11.56 "Siempre vamos a estar en frente de un partido neofranquista como es suyo", dice Lastra a Vox.

11.53 La intervención de Adriana Lastra, dirigida en especial contra los miembros de Vox, es aplaudida por las bancadas de PSOE y de Unidas Podemos, que se levantan de sus escaños.

11.46 "Para que este país avance hemos tenido que dialogar con quien nos separaba mucho", afirma Lastra. "Son ustedes una fábrica de independentistas, señor Casado. Y no han aportado ni una idea", añade.

11.40 Arrimadas, portavoz de Ciudadanos saca un folio con el logo del PSOE y en el que se lee "CV Adriana Lastra".

11.37 "Hemos visto a la derecha hacer muchas cosas ridículas pero nada como alentar al Tamayazo", continúa Lastra dirigiéndose a Inés Arrimadas.

11.31 La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, asegura en Twitter que "después de oír a Bildu en el Congreso" no puede quitarse "las imágenes del atentado" de su padre de la cabeza. "No puedo dejar de llorar. Que nadie me vuelva a decir que España ha derrotado a ETA", afirma.

Después de oír a Bildu en el Congreso, no puedo quitarme las imágenes del atentado de mi padre de la cabeza y no puedo dejar de llorar. Que nadie me vuelva a decir que España ha derrotado a ETA. — Maite Araluce (@maitearaluce) January 5, 2020

11.27 "Las derechas no podrán impedir que se forme el gobierno que han elegido los ciudadanos", afirma Lastra.

11.25 Lastra afirma que "las derechas traicionan a confianza, no aceptan el resultado de las elecciones e intentan impedir y nos les importa los medios, que el partido que ha ganado las elecciones y quien ha sido designado por el jefe del Estado, forme gobierno".

11.22 Adriana Lastra, portavoz del PSOE, cierra las intervenciones de los grupos parlamentarios de esta sesión.

11.17 El diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas, y el líder del PP, Pablo Casado, se abrazan tras la réplica del primero a Sánchez.

11.13 "El independentismo tendría que hacer una lectura crítica y desmarcarse de la violencia", pide Sánchez.

11.10 "Su postura es la más cómoda, señora Vehí, la de antisistema", dice Sánchez a la diputada de la CUP.

11.07 "Hoy hay más efectivos de la Guardia Civil en Navarra que los que había con los gobiernos del PP que usted apoyó", indica Sánchez a Navarra Suma.

11.05 "A la derecha y a la ultraderecha no les duele España, les duele no gobernar España y ese dolor se les hace insoportable", reitera este domingo Sánchez.

11.00 "Ustedes son muy sueltos en el insultos, pero cuando se les dice algo bien que tienen la piel fina", afirma Sánchez durante su réplica al Grupo mixto. "Las mesas bilaterales están reconocidas en la Constitución", añade.

10.56 El diputado de Foro Asturias termina su discurso en la tribuna con gritos de "viva el Rey" y "viva España", aplaudido por la bancada del PP.

10.51 El único diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez, reitera que votará en contra de Sánchez. "Su incumplimiento de la Constitución se traduce en un nuevo estado plurinacional", afirma. "En política no todo vale para obtener la Presidencia", añade.

10.48 "No disfrace de diálogo lo que es una estrategia de blanqueo", asegura Sayas. "Está alejando su política de un pilar fundamental, los principios (...) Usted elige este gobierno a pesar de tener otras alternativas, le ofrecimos nuestro voto y usted eligió otro camino", dice.

10.45 Sayas López continúa su intervención asegurando que "la Guardia Civil no molesta a los navarros, molesta a los delincuentes y a los nacionalistas".

10.42 Íñigo Errejón (Más País) ha asegurado a Vozpópuli que han "pasado a un momento de tener que formar Gobierno para defendernos de las derechas". "Los tres votos van a ser decisivos y vamos a contribuir. El intento de Tamayazo por parte de PP y Cs es la respuesta a la desesperación", ha dicho.

10.39 "Yo, señor Sánchez, me preguntaría por qué Otegi me prefiere como presidente de España", le espeta Sayas López al candidato a la Presidencia del Gobierno. "Nuestra posición va a ser un 'no' rotundo", confirma Navarra Suma.

10.37 Alberto Garzón asegura que"es obvio que lo que le molesta a la derecha es la libertad de expresión (del resto). Y si apuramos, la libertad (de los demás)".

Gritos de “fuera, fuera”, “cállate” y “échala” por parte de la derecha hacia portavoces y grupos parlamentarios que no opinan como ellos. Es obvio que lo que le molesta a la derecha es la libertad de expresión (del resto). Y si apuramos, la libertad (de los demás). — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 5, 2020

10.35 "No le ha dicho que lo que es fascismo es la cifra de asesinados por la banda terrorista ETA en nuestro país", señala Sayas López a Sánchez. "Como no les puedo pedir decencia, porque es algo alejado de ustedes, les pido vergüenza para decir esas cosas cuando suban aquí", ha añadido.

10.33 Es el turno de Sergio Sayas López, de Navarra Suma, también del Grupo Mixto. Que afirma que Sánchez ha tenido una posición "sumisa y arrodillada" frente al discurso de Bildu.

10.32 Mireia Vehí, cuya formación votará en contra de la investidura de Sánchez, asegura que "no tiene mucho recorrido el pacto que han planteado [PSOE] con ERC". "Les queremos tender la mano, queremos encontrarnos con ustedes para las libertades de todos los pueblos del Estado español", afirma Vehí.

10.30 "¿Piensan que creemos que Villarejo actuaba solo? Las cúpulas y los cuerpos de Seguridad del Estado forman parte de este aparato", ha dicho la diputada de la CUP.

10.26 La CUP acusa al Rey de hacer "un discurso autoritario", lo que vuelve a provocar las quejas en el Hemiciclo.

10.24 "Mientras en Cataluña hacer política puede costarte la cárcel o el exilio, el derecho a la autodeterminación cuenta con el apoyo del 70% de los catalanes. Es la legitimidad de un proyecto democrático ante la legalidad de un Estado", asevera Vehí.

10.19 La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, asegura que"el nuevo Gobierno debe reparar las traiciones a España de la derecha asalvajada".

El nuevo Gobierno debe reparar las traiciones a España de la derecha asalvajada. Van a ser maleducados, autoritarios y decididos a reventarlo todo utilizando todos los medios. Vamos a regalarles paciencia, cultura democrática, derechos sociales y libertad de expresión. Somos más — Irene Montero (@Irene_Montero_) January 5, 2020

10.14 Mireia Vehí, de la CUP, asegura que entienden que "la situación es excepcional y se da en muchas dimensiones". "En la democrática, están en la cárcel o en el exilio personas por defender un proyecto político y la autodeterminación", afirma. Además, recuerda los resultados del referéndum ilegal del 1-O. Se escuchan gritos de "vergüenza".

10.12 Gritos de libertad cuando Casado apela al artículo 103 de la Constitución. "Debería haber llamado al orden cuando ha vertido descalificaciones a las instituciones del Estado. Lo más escandaloso es que el candidato a presidente no ha defendido ni la Constitución", ha dicho. "Es la intervención más nauseabunda oída jamás en este Hemiciclo. Por las víctimas, por la Constitución... es infame", ha continuado.

10.10 Edmundo Bal, de Ciudadanos, también interviene quejándose del discurso de Bildu.

10.07 Pablo Casado reclama a Batet que tenía que haber censurado el discurso de Aizpurua. Sin embargo, Casado no tiene turno de intervención y la presidenta del Congreso se lo recuerda, pero el popular sigue hablando a través de su micrófono, aplaudido por la bancada del PP.

10.00 Sánchez ha respondido a Aizpurua en relación a los referéndum en Europa preguntando que "si los vascos no señalan sus decisiones en las elecciones autonómicas". "Nunca he visto una Constitución como un techo o una cárcel ha dado prosperidad a España", ha dicho.

09.58 Revuelo de nuevo en el Congreso cuando la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido la palabra, se ha levantado de su escaño y ha desplegado su micrófono. Batet la ha recordado que mientras hay alguien en la tribuna no se puede interrumpir.

09.53 Batet tiene que volver a pedir silencio en el Congreso mientras habla la diputada de EH Bildu.

09.49 "Nos ha invitado a que miremos hacia Europa, les pido que miren cómo se resuelven estas situaciones en Europa", responde la de Bildu al candidato a la Presidencia del Gobierno.

09.47 Abascal y otros dos diputados de Vox y vícitmas de ETA han abandonado el Hemiciclo durante la intervención de la representando de Bildu para, según el propio partido, "no escuchar a la portavoz bilduetarra".

🚨🚨🚨 @Santi_ABASCAL abandona la #SesiónDeInvestidura junto a otros dos diputados de VOX y víctimas de ETA, @fjosealcaraz y Antonio Salvá, para no escuchar a la portavoz bilduetarra en la tribuna.➡️ No vamos a permitir que se blanquee a los herederos de la banda terrorista. pic.twitter.com/SVQnk1icq4 — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) January 5, 2020

09.45 Sánchez responde a la intervención de Aizpurua asegurando que "no de puede identificar quiénes son los vascos buenos y los vascos malos en función de su afinidad".

09.42 "Patadas, golpes, vítores al rey, gritos de asesina (...) O se para institucionalmente este ambiente guerracivilista o llegará a la calle", ha escrito Gafriel Rufián (ERC) en Twitter.

Patadas, golpes, vítores al rey, gritos de asesina y peticiones expresas de tamayazo desde la bancada de las derechas mientras interviene Mertxe Aizpurua de EH Biildu. Y no pasa nada.O se para institucionalmente este ambiente guerracivilista o llegará a la calle. Más aún. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 5, 2020

09.37 Gritos de "¡terrorista!" a la portavoz de Bildu, que recuerda a Sánchez su apoyo a Chivite en Navarra. "Asesinos". "Sinvergüenzas". "Terroristas". La intervención de EH Bildu en la apertura de la segunda jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez ha estado plagada de interrupciones por parte de la bancada del PP y de otros partidos como Vox o Ciudadanos.

09.34 Una de las imágenes de la sesión, Adolfo Suárez ha dado la espalda a la portavoz de Bildu durante su intervención en el Congreso.

Adolfo Suárez da la espalda a la portavoz de Bildu durante su vergonzosa e infame intervención desde la tribuna del Congreso, @sanchezcastejon y el @PSOE callarán, gracias Adolfo, gracias compañero, me representas. pic.twitter.com/T3AtTMkCfK — Agustín Almodóbar Barceló (@aalmodobar) January 5, 2020

09.32 El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, asegura tras la tensión después de la primera intervención que "todos los diputados del Congreso tienen derecho a tomar la palabra sin que les llamen asesinos o terroristas". "Nosotros no llamamos fascistas, ladrones o criminales a los diputados de la derecha cuando toman la palabra", escribe.

Todos los diputados del Congreso tienen derecho a tomar la palabra sin que les llamen asesinos o terroristas. Nosotros no llamamos fascistas, ladrones o criminales a los diputados de la derecha cuando toman la palabra. Debemos a la gente educación y respeto a las instituciones — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) January 5, 2020

09.30 Cuando Aizpurua pide el acercamiento de presos y habla de "crueldad extrema" con los presos de ETA, las filas del PP cargan contra Marlaska: "Toma nota", dicen.

09.27 El vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, asegura que"solo con la abstención de Bildu, de los filoetarras, Sánchez será presidente".

Sin EH-Bildu no hay gobierno progresista de Sánchez, dice su portavoz....así empezamos hoy el debate de investidura, lo peor de todo es que tiene razón, solo con la abstención de Bildu, de los filoetarras, Sánchez será presidente.#debatedeinvestidura@populares@GPPopular — Antonio Glez. Terol (@Aglezterol) January 5, 2020

09.23 La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, interviene en defensa de "la libertad de expresión" y PSOE, Unidas Podemos y ERC aplauden.

09.21 Los diputados continúan quejándose del discurso de la representante de Bildu, a lo que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha levantado de su escaño y ha pedido calma. "Terrorista", "sinvergüenza, terroristas", "di algo, Marlaska", "pide perdón"... le gritan desde las filas del PP y Vox cuando menciona a Otegui en el Pleno.

Por su parte Arrimadas se ha dirigido al Grupo Socialista: "Un valiente, por favor", para que se abstenga y tumbe la investidura.

09.20 "Ya veo que no han seguido el consejo de Joan Baldoví, de tomarse una tila", ha dicho Aizpurua tras asegurar que la condena de cárcel de Arnaldo Otegui fue "injusta".

09.18 Cuando Aizpurua ha hablado de Felipe VI en 2017 ha habido gritos de "asesinos". Ha intervenido Batet para pedir respeto y desde su escaño Casado le ha afeado a la presidenta que no defienda al Rey de España. El presidente popular le ha dicho: "Nos matabais a nosotros". Lo cuenta Gabriel Sanz.

09.16 "El discurso de 2017 de Felipe VI con motivo del referéndum fue una de sus expresiones más evidentes, el monarca apeló claramente a conformar un bloque político y mediático en profundidad para la contrarreforma". "Hay una agenda política muy definida: frente al independentismo represión y artículo 155", ha dicho.

09.14 El primer momento de tensión del debate llega pronto. La diputada de Bildu ha criticado el discurso del rey Felipe VI en 2017 con motivo del referéndum independentista tumbado por el Tribunal Constitucional. En ese momento, en especial los miembros de PP y Vox, han abucheado a Aizpurua. Batet ha tenido que llamar al orden.

09.10 Aizpurua continúa su intervención afirmado que "sin la agenda negociadora del soberanismo no se superará el régimen de quienes sacaron del Valle de los Caídos".

09.08 "No hay modelo avanzado de Gobierno sin las izquierdas independentistas", asegura la portavoz de EH Bildu. "Sin nuestro votos y sin atender las demandas de nuestras naciones no habrá gobierno de progreso", afirma.

09.05 EH Bildu, que ha confirmado que se abstendrá en la votación, indica que "el régimen del 78 nació lastrado por el 'atado y bien atado' dictador Franco". "Dar una capa de barniz al viejo régimen era el objetivo de las nuevas elecciones", asegura Aizpurua.

09.04 Comienza el discurso de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

09.03 Pablo Montesinos (PP) apela a una reflexión general en las filas del PSOE. "El pacto con ERC incluye hablar de amnistía y autodeterminación. Vimos cómo los diputados socialistas agachaban la cabeza cuando los socios de Sánchez atacaban a las instituciones del Estado". "Los barones territoriales, que ayer no vinieron, aún están a tiempo de hablar alto y claro. Ayer vieron que Sánchez es capaz de lo que sea con tal de seguir en Moncloa", señala. Lo cuenta Marina Alías.

09.00 Comienza la sesión de investidura, que comenzará con la intervención de EH Bildu, le seguirán los miembros del Grupo mixto y concluirá con Adriana Lastra (PSOE). Después, sobre las 12.30 horas, se procederá a la votación para investir a Sánchez presidente.

08.55 El Parlament se rebela contra la Junta Electoral y ratifica a Torra como presidente de Cataluña. El Parlament ha aprobado la propuesta de resolución presentada por JxCat, ERC y CUP de apoyar y mantener a Quim Torra como diputado y presidente tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitarlo en cumplimiento de la sentencia del TSJC por el asunto de los lazos amarillos. Lo ha hecho con los votos en contra de Ciudadanos y el PP.

08.45 Iglesias estrenó traje de vicepresidente elogiando a los líderes separatistas "en prisión y en el exilio". El líder de Unidas Podemos estrenó su traje de vicepresidente del futuro Gobierno de coalición con duros reproches a la oposición de PP y Vox. Y ha elogiado a los líderes separatistas catalanes "en prisión y en el exilio" por su trabajo a favor del acuerdo de investidura.

08.40 El rechazo de Oramas deja a Sánchez a un voto de perder la investidura. La diputada de Coalición Canaria (CC) ha cambiado el sentido de su voto de la abstención anunciada a última hora de la tarde de ayer al 'no'. La dirigente canaria ha acusado al socialista de "aspirar a ser presidente de España con el apoyo de quienes quieren destruirla". "Está arrodillado ante el secesionismo", ha criticado.

08.30 Sánchez e Iglesias, atrapados por el nuevo desafío de ERC y Torra. Cualquiera que haya asistido a sesiones de investidura de anteriores presidentes del Gobierno se puede haber dado cuenta este sábado del sustancial cambio que se está viviendo en el Congreso. Y no por la coalición progresista que van a poner en marcha PSOE y Podemos, por primera vez desde la II República, sino porque, cual elefante en la habitación, en palabras de George Lakoff, hay un elefante en la habitación española: Cataluña.

