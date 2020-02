Colapsa la web de Ciudadanos para votar la elección de compromisarios

Ciudadanos ampliará el tiempo que ha dado a sus militantes para votar este sábado por vía telemática para elegir a los compromisarios que les representarán en la Asamblea de marzo, después de que los afiliados hayan tenido problemas en las primeras horas por el colapso de los servidores informáticos.

Militantes del partido se quejan en las redes de las dificultades que se han encontrado a la hora de la votación, que estaba previsto que se desarrollase desde la pasada medianoche hasta las 21.00 horas de este sábado, pero que se alargará en un plazo aún por determinar.

Fuentes del partido han indicado a Efe que la votación por internet la realiza una empresa contratada por Ciudadanos que ha tenido problemas en sus servidores durante estas primeras horas debido a la gran afluencia de militantes intentando votar.

"¿Os imagináis ir al colegio electoral y que esté cerrado? ¡Pues así nos sentimos miles de afiliados!", "Ha transcurrido un tercio del tiempo de votación y es imposible votar" o "El sistema informático no está funcionando. Tras 9 largas horas intentando votar, me ha sido imposible" son algunas de las quejas de militantes en Twitter que ha retuiteado el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.

Yo no sé quién ha organizado las votaciones telemáticas a compromisarios en CiudadanosEl sistema informático no está funcionando, tras 9 largas horas intentando votar, me ha sido imposible. Supongo que los responsables de darán alguna explicación y más plazo para votar. pic.twitter.com/49RPUHc5Z7