Villarejo alardeó de grabar al número dos de la Policía de Rajoy con datos del rey en Suiza

El comisario jubilado José Manuel Villarejo alardeó de haber grabado al director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, el número dos de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy, diciendo que conocía unas notas informativas sobre una supuesta cuenta bancaria del rey Juan Carlos en Suiza, según una grabación de 8 de febrero de 2017 a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

"El problema es que yo lo tengo inmortalizado diciendo todo lo contrario, a mí me gustaría que en sede judicial lo mantuviera, porque será muy divertido", respondió el excomisario a su socio Adrián de la Joya, que comentaba una entrevista que Eugenio Pino había concedido al diario El Mundo, en la que el director adjunto operativo negaba haber accedido a las notas informativas de Villarejo. "Es la primera noticia que tengo. No me las envió", responde Pino en la información publicada el mismo 8 de febrero de 2017.

En concreto, Pino negó al periodista haber recibido unas notas informativas de Villarejo, fechadas en diciembre de 2014, en las que el excomisario sostenía que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habría negociado con los Pujol protegerles a cambio de que no revelaran la supuesta implicación del rey emérito en una cuenta suiza de la trama Gürtel.

"Notas sobre el rey"

En la misma conversación grabada, y que fue descubierta por los agentes de Asuntos Internos de la Policía durante el registro de la vivienda de Villarejo, el excomisario destaca que al ser interpelado sobre "unas notas de Andorra sobre el rey", Eugenio Pino solo fue capaz de responder: "Yo soy monárquico. Yo no las he visto. Si las hubiera visto se las hubiera enviado inmediatamente al rey", explica Villarejo sobre la entrevista de Pino, al que después descalifica llamándole "patoso", "torpe" y "tonto".

Además, Villarejo destaca que tras la entrevista de Eugenio Pino a El Mundo, que se publicó dos días seguidos, él había recibido muchas peticiones de los periodistas para que les concediera una entrevista, y contara su versión: "Me han llamado todos", replica el excomisario, que asegura a sus socios que él solo contesta "en sede judicial".

En una nueva información, esta también publicada por el diario El Mundo, se especifica que las notas informativas de Villarejo aluden, en concreto, a que el rey emérito disponía de una cuenta bancaria colectiva en Suiza, bautizada con el nombre de Soleado, y que era administrada por el gestor Arturo Fasana, que también llevaba las cuentas del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa.

Fasana llegó a presumir por escrito de que tenía "la suerte y el privilegio de contar con una muy importante clientela española"

En este sentido, el propio Fasana llegó a presumir por escrito de que tenía "la suerte y el privilegio de contar con una muy importante clientela española". Uno de los presuntos beneficiarios de la cuenta Soleado, según publicó infoLibre, fue el empresario Ramón Blanco Balín, que cobró 143.704 dólares de la compañía argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), adquirida en 1999 por la española Repsol.

Nombres tachados

Sin embargo, según la Policía Judicial, Suiza solo facilitó al juez que investigaba el caso Gürtel, Pablo Ruz, una parte de la información sobre la cuenta utilizada por Correa en Suiza, denominada Soleado, ya que varios nombres de los extractos bancarios estaban tachados, "algo que impide reconstruir la dinámica seguida", se lamentaban los agentes.

En las cuentas suizas que tienen las mismas características de Soleado, que se denominan globales ómnibus, figuran una pluralidad de personas "sin poder correlacionar los fondos que transitan por la misma con las personas a las que pertenecen". Por eso, solo el gestor del dinero puede individualizar cada movimiento de dinero que ha pasado por ese canal con el titular del mismo. Y en el caso Gürtel Fasana accedió a proporcionar los datos sobre Francisco Correa,pero pidió a Suiza ocultar los demás nombres.