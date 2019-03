Villarejo convenció a la dictadura de Guinea de que tendría el apoyo de Margallo

Analista en asuntos exteriores con importantes conexiones en el Gobierno de Mariano Rajoy. Así se presentaba el excomisario José Manuel Villarejo ante sus clientes de la dictadura de Guinea Ecuatorial, a quienes convenció de que el ministro José Manuel García-Margallo apoyaría al primogénito del actual dictador, Teodoro Nguema Obiang, alias Teodorín, como nuevo presidente de la antigua colonia española.

El ex alto mando mostró a los dirigentes africanos su intención de lograr un acercamiento, "al nivel máximo institucional del Gobierno de España con el círculo próximo a Teodorín: Acordándose mutuamente un calendario de encuentros previstos para el otoño próximo, esto es, a partir de octubre" de 2012.

En una grabación, cuya fecha no puede determinar la Policía, Villarejo anuncia a Francisco Menéndez Rubio (el intermediario que encargó el trabajo en nombre de Teodorín) que su intención era "conseguir el apoyo del Gobierno de España". Ante lo que su interlocutor contesta de forma escueta: "Eso es. Eso, eso...".

"Esa es la labor que llevamos, que llevamos calladita", prosigue el excomisario en el audio, a cuya transcripción ha tenido acceso Vozpópuli. "En el momento que yo consiga que el ministro de Asuntos Exteriores nos crea y diga, estos tíos nos interesan más, y que no que venga el hermano pequeño... A partir de ahí conseguiremos despegarle la hostia porque además de nuestras armas, tendremos un par de portaaviones por lo menos detrás", añade el principal investigado del caso Tándem.

En su declaración tras ser arrestado en noviembre de 2017, Villarejo llegó a asegurar a la juez Carmen Lamela que él había aceptado el encargo de Guinea Ecuatorialen nombre del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Dijo, incluso, que había mantenido una reunión con el entonces jefe de gabinete de García-Margallo, quién le había ordenado un informe sobre la conveniencia de apostar por Teodorín como sucesor de su padre.

No le conoce

Vozpópuli ha conversado con García-Margallo, quien califica estas maniobras de Villarejo con sus clientes como "un cuento chino". El ex titular de Asuntos Exteriores niega haber conocido al excomisario y rechaza haberle reclamado un trabajo. "No le conozco y dudo de que mi jefe de gabinete le encargara nada. No sé nada de ese informe", ha dicho de forma categórica.