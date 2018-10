BBVA pagó a Villarejo por sus servicios desde al menos 2005

El BBVA pagó al comisario jubilado José Manuel Villarejo desde al menos 2005, según se desprende de una de las conversaciones grabadas por el agente el 13 de febrero de 2005, que consta en el sumario, y a la que ha tenido acceso 'Vozpópuli'. Hasta el momento, sólo se sabía que las empresas de Villarejo habían facturado al BBVA al menos 5 millones de euros entre los años 2012 y 2017, según publicó 'El Independiente'.

En concreto, en el audio grabado presuntamente por el propio Villarejo, el también comisario Enrique García Castaño, conocido con el sobrenombre de 'el Gordo', le pregunta por un 'bonus' que había pactado con el BBVA, cuyo presidente, Francisco González (FG), se encontraba en plena lucha por mantenerse al frente del banco.

"Bueno, ¿qué tal con el Julito? Nada, que le den por culo al Julito, tú te pillas el bonus ese, ¿Cuándo te tienen que pagar el bonus?", preguntó García Castaño refiriéndose a "Julito", el entonces jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, que también había sido comisario y que tenía amistad con el cabecilla de la "mafia policial", que permanece en prisión de forma preventiva desde noviembre de 2017. Este periódico se ha puesto en contacto con él pero ha declinado hacer comentarios.

"Cuando termine la junta"

Y Villarejo entonces respondió de forma inmediata a la pregunta de su socio: "¡Pues coño, cuando termine la junta!", en alusión, con toda probabilidad, a la junta de accionistas de Sacyr, que se iba a celebrar dos días después, el 15 de febrero de 2005, y en la que el presidente de la constructora, el murciano Luis del Rivero, dio marcha atrás a su intento de controlar el BBVA.

Ese 15 de febrero de 2005, Sacyr, en su junta de accionistas, abortó su iniciativa de desbancar a Francisco González, que ha logrado permanecer en su puesto hasta la actualidad. FG, sin embargo, anunció por sorpresa a finales del pasado septiembre su intención de adelantar un año su salida de la presidencia del banco, que se producirá finalmente en diciembre de este año.

En la conversación grabada el 13 de febrero de 2005, García Castaño está seguro de que el intento de asalto al BBVA por parte de Sacyr -que contó con la aquiescencia del Gobierno socialista y especialmente del exministro Miguel Sebastián, entonces en la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno- no iba a tener éxito.

En este sentido, según una grabación de Villarejo de 15 de mayo de 2005, cuyo contenido fue adelantado por este diario, el polémico comisario hurgó en la vida privada del exministro socialista de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián para el BBVA.

Sánchez Galán

"Que en la junta no van a hacer ná, no tienen cojones para hacerlo, si está todo claro ya", prosigue 'el Gordo' en la grabación. También se le oye decir: "Pregunta al Antoñito, que sabe mucho, pregúntale a Antoñito Serra, porque Sánchez Galán está interesado en el tema".

'Vozpópuli' no ha podido contactar con "Antonio Serra", amigo del comisario García Castaño, y que -según la grabación- podría estar relacionado con José Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola. "Me lo ha contado Antoñito, pero que no se note que te lo he contado yo. Me ha contado el tema de cómo está la situación en el banco, porque date cuenta de que el BBVA es el sostén de Sánchez Galán en Iberdrola", explica 'El Gordo'.

En la conversación, ambos ponen de manifiesto que el BBVA es propietaria de un porcentaje "importante" en Iberdrola. Villarejo llega incluso a asegurar que el banco era "el socio de referencia". Y por eso, siempre según la conversación, en Iberdrola estaban "muy preocupados".

"No lo van a cambiar"

"Antoñito sabe lo que va a pasar. Me ha dicho que no iban a cambiar al tío este, ahora, que ahora mismo no lo van a cambiar, al final del año, y con el tiempo se irá él", prosiguió García Castaño. Y después añade: "Me dice que Luis del Rivero no es nada. Es un empresario como Entrecanales, que tiene 500 o 600 millones de euros de patrimonio".

Me dice que Luis del Rivero no es nada. Es un empresario como Entrecanales, que tiene 500 o 600 millones de euros de patrimonio Enrique García Castaño

Para García Castaño, que supuestamente alude a las palabras de su amigo, la fortuna de Del Rivero no era suficiente para hacerse con el banco. "Hay que responder con un patrimonio de una empresa que tenga una bolsa de acciones de miles de millones", destacó el agente, que completó su opinión sobre el empresario Del Rivero: "Además, es un mediocre, ese no manda ná, tú no les hagas caso cuando digan eso, tú dile a Julito que no haga caso cuando le digan que Luis del Rivero es el capo, ese no es nada".

En ese momento de la conversación, Villarejo toma la palabra para explicar que había comido con Antonio Serra. "Y le conté parte del tema y le dije, más o menos, cuál era mi impresión de lo que va a pasar, y le marqué las pautas y coincidimos en que la operación está reventada", completó el comisario jubilado.

"Abelló se cagó"

Para Villarejo, el motivo de que la operación de Sacyr fuera a ser un fracaso, algo que se certificaría tan sólo dos días después en la junta de accionistas de la constructora, era porque uno de los promotores de la operación, Juan Abelló, se había echado atrás por un artículo publicado en la prensa: "Porque Abelló se cagó cuando se le publicó aquello de Periodistadigital, y al día siguiente salió en El Mundo".

'Vozpópuli' ha rastreado la hemeroteca de ambos diarios en las fechas señaladas y ha logrado encontrar la noticia de una querella interpuesta por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) ante la Fiscalía Anticorrupción contra los promotores del asalto al BBVA, entre ellos Juan Abelló. La querella fue finalmente archivada unos meses después.