Villarejo creó un blog anónimo para sus "intoxicaciones informativas"

El sumario del caso Tándem muestra cómo comisario jubilado José Manuel Villarejo tenía especial interés en los medios de comunicación, que utilizaba para sus "intoxicaciones informativas", según la definición de la Fiscalía anticorrupción. Y una muestra de esta fijación por la prensa se constata al escuchar una conversación con Enrique García Castaño, alias El Gordo, y que fue grabada por el propio Villarejo, en la que este último confiesa haber creado un blog para poder publicar supuestas informaciones de forma anónima.

En concreto, se trataba del blog 'Spies in Madrid', con el que el exagente tenía intención de publicar noticias ocultando su identidad, y con la finalidad de "dar caña" a sus oponentes, tal y como apunta el propio Villarejo en el audio descubierto por la Policía durante el registro de la vivienda que el jefe del clan policial tiene en Boadilla del Monte (Madrid).

En la grabación, Villarejo anuncia su decisión de incluir el blog en un periódico digital, que según su testimonio tenía mucha influencia entre los comunicadores: "Todos los periodistas lo leen por la mañana", explica Villarejo a García Castaño, que tras estallar el caso y ser detenido por orden de la Fiscalía anticorrupción ha comenzado a colaborar con la Justicia.

"Una historia"

Sin embargo, en 2005, año en el que Villarejo grabó la conversación, eran otros tiempos y el excomisario y El Gordo mantenían una relación muy fluida. Y quizá por eso el presunto cabecilla del clan policial mafioso le ofrece a García Castaño que publicara "una historia" cuando quiera, y amparándose en el anonimato.

"Cuando quieras empezamos", continúa Villarejo, que explica: "Tenemos preparado un blog, lo he diseñado yo, que se llama "Spies in Madrid', Espías en Madrid, en inglés, está muy cachondo. Y eso no lleva ni firma. Es un blog que se incorpora luego al Periodista (sic). Los blogs son bloques, en los que cada uno escribe lo que quiere. Y cuando tú me digas empezamos a pegar cates", concluyó el excomisario.

Pasados los años, Villarejo y su mujer, Gemma Alcalá, crearon el diario digital Información Sensible, que dio varias exclusivas periodísticas, como por ejemplo la detención del Pequeño Nicolás. La investigación de este caso considera que la fuente del arresto podría haber sido el excomisario. Información Sensible acabó cerrando.

Pero la obsesión del cabecilla del clan policial con los medios de comunicación se mantuvo hasta que fue arrestado en noviembre de 2017. Según la información adelantada por el diario El Mundo, el clan policial mafioso también tuvo acceso en 2016 al tráfico de llamadas de al menos tres periodistas del área de Economía: Jorge Zuloaga (Expansión, hoy en El Confidencial); Íñigo de Barrón (El País) y José Antonio Navas (El Confidencial).

Trabajos para BBVA

Villarejo cobró ingentes cantidades de dinero desde al menos 2004 de BBVA por hacer trabajos que ahora investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Tal y como adelantó Vozpópuli, el banco de Francisco González (FG) contrató en 2004 a Villarejo para hurgar en la vida privada del exministro socialista de Industria Miguel Sebastián.

Su intención con estos seguimientos a Sebastián, según confesó Villarejo al comisario García Castaño, era desestabilizar al exministro, a quien acusó de ser el impulsor de la OPA de Sacyr a BBVA que tenía como intención apartar de la presidencia a FG.

En este sentido, el juez ha admitido las personaciones del exministro Miguel Sebastián y del expresidente de Sacyr Luis del Rivero como acusaciones particulares en la operación Trampa, una pieza separada del caso Tándem, en el que se investiga los pinchazos del excomisario para BBVA.

En otra conversación grabada por Villarejo a sus clientes del despacho de abogados Herrero y Asociados, el excomisario se escuda en una máxima del periodismo para no revelar el nombre de un supuesto topo que le facilitaba información del bufete Balder IP Law, que eran sus rivales: "Antes la muerte que la fuente", espetó Villarejo, que de esta forma invocaba un falso secreto profesional de los empleados de los medios de comunicación.