Villarejo planeó ser un 'conseguidor' para los bancos a cambio de una comisión del 10%

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, planeó lanzarse a la intermediación en el mercado inmobiliario a cambio de cobrar una comisión del 10%, según consta en una grabación de 31 de julio de 2005, año en el que el sector de la construcción estaba en plena ebullición.

La grabación, que fue interceptada por la Policía a Villarejo, está incluida en la investigación que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón lleva a cabo sobre el también comisario jubilado Enrique García Castaño, alias 'El Gordo' o 'Big', que según la Fiscalía Anticorrupción era uno de los cabecillas del "clan policial mafioso".

En concreto, en el audio Villarejo ofrece a su compañero García Castaño la posibilidad de actuar como 'conseguidor' de algunas entidades financieras, aunque en la conversación no alude a ninguna en concreto.

"Si tuviéramos la suerte de enterarnos de sitios dónde se pudiera invertir, en pueblos.., tú, con tus orejas; yo también haré lo mismo, ¿por qué? porque yo hablo con los bancos", especifica Villarejo, que alude a un porcentaje del 10% por ese trabajo: "Y yo un poquito reparto para ti", espeta el polémico comisario a García Castaño, que rechaza la oferta, pese a que asegura que el mercado inmobiliario "es muy bueno".

Villarejo fue detenido en noviembre de 2017 acusado por la Fiscalía Anticorrupción de compaginar de forma ilegal su empleo de Policía, y por tanto de funcionario público, con sus empresas privadas. Además, según las pesquisas, este comisario utilizaba a otros compañeros, como es el caso de García Castaño, para obtener información confidencial de la Policía que utilizaba en sus negocios privados.

"Siempre te daré"

Sin embargo, en la conversación de 31 de julio de 2005 Villarejo no acepta un no a su propuesta a García Castaño de recibir regalos a cambio de ser un 'conseguidor' inmobiliario para los bancos, e insiste en su intención de pagarle por sus informaciones: "Precisamente tú, como no me lo pides, yo quiero que tú tengas claro, que yo siempre te daré, y yo entiendo que es lo justo, y punto".

El ofrecimiento de Villarejo a García Castaño se produce mientras el primero le anuncia que tenía apalabrado con el BBVA de Francisco González el cobro de un 'bonus' después de que se frustrara la OPA del empresario murciano Luis del Rivero y su constructora Sacyr, tal y como adelantó Vozpópuli.

Este diario también informe de que el BBVA contrató a Villarejo para tratar de desestabilizar al entonces jefe de la oficina económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, considerado el cerebro de la fallida operación para desbancar a Francisco González de la presidencia del banco.

Precisamente, en una de las grabaciones incluidas en el sumario de la pieza separada 'Iron' en la que el comisario investigó los problemas laborales del bufete de abogados Herrero y Asociados, Villarejo reconoce a sus clientes que disponía de información confidencial de las cuentas bancarias que tenían en BBVA las personas a las que seguía el rastro.

"Dentro de los bancos"

Al ser preguntado sobre si podían ver en esas cuentas los "ingresos y las facturas" de los clientes de los abogados que habían abandonado el bufete Herrero y Asociados para crear Balder IP Law, el polémico comisario alardea de sus vínculos con la dirección del banco presidido por Francisco González.

"Nosotros tenemos buenas relaciones con gente dentro de los bancos y tal, y en este caso... coño es que esto lo llevan muy arriba, o sea que por las razones que sean hay cierto blindaje de acceso de nivel medio, y hace falta burlar un poco esos controles...", especifica Villarejo a sus clientes del 'Proyecto Iron'. En concreto, el principal vínculo de Villarejo con BBVA era el exjefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, también excomisario de Policía.

Vozpópuli se ha puesto en contacto con una portavoz de BBVA, que ha preferido no hacer declaraciones sobre los contratos con Villarejo. Según la información publicada por el diario El Independiente, otros bancos que realizaron encargos a las empresas de Villarejo fueron el Santander y La Caixa.