Villacís, confiada en que la querella de Izquierda unida Madrid no tiene recorrido

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, considera que la querella presentada este lunes por Izquierda Unida Madrid contra ella por no declarar que era administradora junto a su marido de una sociedad durante tres años no tiene recorrido.

La también portavoz de la formación naranja en el Consistorio ha asegurado a este diario que se trata de una demanda "temeraria" y que "no tiene base jurídica". Villacís defiende que vendió las participaciones en 2009 y dejó de ser administradora en 2011, aunque no lo comunicó al registro mercantil por "error".

Para Izquierda Unida, por el contrario, el comportamiento de Villacís es contrario al artículo 441 del código penal, lo que podría conllevar penas de multa de seis a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.

Según explico este lunes el responsable de Políticas Económicas, Carlos Sánchez Mato, su partido decidió presentar una querella criminal contra la candidata naranja ante un posible "conflicto de intereses" entre la actividad municipal de esta y la de la sociedad Iuriscontencia S. L., en la que figuraba como administradora.

"Presuntas incompatibilidades"

De acuerdo a Sánchez Mato, la decisión de acudir a los tribunales surge "tras detectar presuntas incompatibilidades con el desarrollo de su actividad como concejala y portavoz de un grupo municipal". Le atribuye así un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.

Sin embargo, Villacís asegura que Izquierda Unida ha tenido un año para presentarla y no lo han hecho. Además se aferra a que el mismo Consistorio no ha emprendido ninguna acción. "El supuesto conflicto de intereses a quien perjudicaría es al propio Ayuntamiento de Madrid y este, a sabiendas de que no es viable, no ha llevado a cabo ninguna acción", destaca.

"Este tipo de estrategias antes de las elecciones son un clásico de la vieja política. La querella tiene menos recorrido que IU en el ayuntamiento. Es la primera vez que alguien me demanda y es un honor que sea esta formación", añade.

Para la candidata de Ciudadanos, IU presenta su querella tan solo dos meses antes de las elecciones "porque ellos saben que quienes representan la verdadera oposición y alternativa al populismo somos nosotros". "Tenemos un informe del registro mercantil certificado donde se asegura que yo dejé en 2011 la administración", defiende.

Baja en el Colegio de Abogados

Y explica que se dio de baja del Colegio de Abogados en 2015 y que para ser administradora durante esa fecha tendría que haber estado dada de alta. Según Villacís, las cuentas de la sociedad se han presentado firmadas por un administrador único "que no era yo".

Por otro lado, Villacís se ampara en que no tiene competencia ninguna en materia de seguridad: "Los concejales en la oposición solo tienen competencias en dos materias, una es urbanismo y otra es para las ordenanzas fiscales".

Por tanto, asegura, no puede haber conflicto de intereses. "Lo que yo pueda proponer en el Ayuntamiento no es nunca vinculante", dice. "IU han elegido a su rival y yo acepto su encargo encantada, no es más que carroñerismo político", zanja.

La querella contra Villacís ha despertado las críticas también del PP. El candidato popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado al concejal Sánchez Mato que haya dado este paso cuando él mismo está "triimputado".