Villacís apuesta por repetir el 'pacto andaluz' en el Ayuntamiento de Madrid

La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho que el pacto que se alcanzó en Andalucía entre su formación, el Partido Popular y Vox para sacar al PSOE del Gobierno autonómico tras más de 36 años ininterrumpidos en el poder es "exportable" para conquistar el Ayuntamiento de la capital.

Villacís se ha expresado así en una entrevista con el periódico El Mundo. Ante la pregunta de si se sentiría cómoda pactando con un "partido de ultraderecha", la candidata prefiere anteponer "el programa por delante". "Es evidente que la suma más natural es con el PP" ha afirmado, para posteriormente añadir que "no va a haber ninguna medida de ultraderecha en el programa".

Sobre las palabras del presidente de su partido, Albert Rivera, afirmando que no va a pactar con el PSOE mientras Pedro Sánchez siga al frente de él, Villacís dice que no esa aseveración no le marca su hoja de ruta. "Hemos marcado distancias a nivel nacional porque el sanchismo había sobrepasado unas líneas rojas. Pero la Política local es distinta".

Aclaraciones sobre la polémica de su sociedad

Las informaciones publicadas por Abc sobre la sociedad que mantenía con su marido la han puesto en el punto de mira de los titulares durante esta semana: "Esto es un ejemplo de cómo algo que no es nada se puede elevar a la categoría de noticia. Yo vendí mis participaciones en 2009, seis años antes de entrar en política. A partir de ahí, hablar de mi empresa es mentira", ha dicho durante la entrevista.