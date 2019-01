El 'viejo PP' reaparece en Sevilla para apoyar a Moreno en su investidura

El 'viejo PP', con Mariano Rajoy a la cabeza, desembarca este viernes en Sevilla para apoyar a Juan Manuel Moreno en su toma de posesión como presidente de la Junta de Andalucía. También se anuncia la presencia de Soraya Sáenz de Santamaría, así como de otros veteranos de la formación como Teófila Martínez, Javier Arenas, Celia Villalobos, Fátima Báñez. Una reaparición sonada, en especial por el reencuentro de Santamaría con Casado, los dos competidores en las primarias del PP que acabó venciendo éste último. También se espera a Núñez Feijóo, muy próximo a Moreno, así como a otros dirigentes regionales.

"Lo de Sevilla va a ser una especie de retorno al pasado, un efímero espejismo de lo que pudo ser y ya nunca será", comenta un veterano dirigente andaluz. Fue en Sevilla, el 7 de abril del pasado año, donde se celebró la última Convención Nacional del PP, en la que Cristina Cifuentes, por sus desgraciadas circunstancias personales, se erigió en protagonista de aquel encuentro.

Rajoy no participa en un acto de su partido desde su despedida como presidente de la formación, el pasado 20 de julio, después de ser derrotado en una moción de censura promovida por Pedro Sánchez. Moreno Bonilla formó parte de su primer Gobierno, como secretario de Estado de Igualdad en el ministerio de Sanidad, motivo por el que Rajoy sale de su clausura política y se dejará ver junto a algunos de quienes integraron su equipo.

Mantiene Rajoy desde entonces contactos frecuentes con sus antiguos compañeros, almuerzos, encuentros informales y habitualmente discretos. También celebró un almuerzo secreto con Pablo Casado, cuyo contenido se desconoce. Rajoy regresará por la tarde a Madrid para asistir a la Convención Nacional del PP, en la que tendrá una breve intervención, una especie de saluda genérico sin mayor contenido, según fuentes de su entorno. No coincidirá con José María Aznar, que acudirá a este cónclave el sábado. No habrá, pues, foto a tres, con Casado en el centro.

Soraya Sáenz de Santamaría no quiere perderse tampoco la investidura de Moreno Bonilla, uno de los miembros más fieles de su equipo, el único presidente regional, junto a Alfonso Alonso, que se la jugó abiertamente por ella en la disputa por la sucesión de Rajoy. Moreno es un 'sorayista' de la primera hora. Su designación como jefe de filas de su partido en la región se debe, en gran parte, al decisivo respaldo de Santamaría y Arenas, que hicieron frente y derrotaron a la apuesta de Dolores Cospedal, que era José Luis Sanz.

Encuentro de alta tensión

Será la primera vez que se encuentren Casado y Soraya desde que la exvicepresidenta decidió abandonar la política y refugiarse en el Consejo de Estado, debido a una oferta de Pedro Sánchez. Nunca fueron demasiado cordiales las relaciones entre ambos, pero la disputa por el trono de Génova avivó la tensión hasta la ruptura total. Santamaría, por ejemplo, no ha sido invitada a la Convención, pese a que sigue siendo militante del partido, como el propio Rajoy. "Todos los afiliados están invitados", explican los populares cuando se les pregunta por esta cuestión. Tampoco tenía ella previsto presentarse en ese acto, según confiesan en su entorno. El PP quedó atrás y para siempre, añaden.

Casado no tuvo inconveniente en confirmar a Moreno como candidato del PP a las andaluzas pese a su activa participación en la campaña interna en favor de Santamaría. "No hubo tiempo para buscar un relevo", comentan fuentes del partido. El próximo presidente andaluz logró 26 diputados, el peor resultado de su partido en la historia de Andalucía. El pacto con Ciudadanos y el acuerdo con Vox le permitirá convertirse, este viernes, en el sucesor de Susana Díaz y el primer presidente de la Junta no socialista en los últimos 36 años.