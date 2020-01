Se convierte en viral las negaciones de Bono, Vara, Page e Ibarra a pactar con Podemos y las risas de Sánchez

La formación del gobierno de coalición del PSOE con Podemos ha despertado un profundo malestar entre muchos ciudadanos que están compartiendo a través de las redes sociales un vídeo con declaraciones de diferentes miembros del partido de Pedro Sánchez, en el que se les escucha negar una y otra vez que nunca pactarían con el partido liderado por Pablo Iglesias ni con los partidos independentistas. Incluso alguno arremete contra el presidente del Gobierno, diciendo que se “ha podemizado”, como es el caso del veterano socialista, José Bono.

El vídeo se ha montado con diferentes momentos en los que el presidente del Gobierno sale riéndose a carcajada limpia como si se riera de sus propios compañeros de partido. Junto a las imágenes el usuario de Twitter ha escrito: “¿Cuántos diputados del @PSOE van a votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez y su gobierno de coalición comunista, sujetado por golpistas, proetarras e independentistas? Seréis cómplices de @sanchezcastejon #SanchezTraidor #SanchezDimision #PSOETraidor #PSOEUnidasPodemos”.

Bono: “Sánchez ha dicho que va a ir codo con codo con ellos, yo no quiero ir con ellos ni a misa”

En el vídeo que se ha hecho viral se puede escuchar a José Bono, expresidente del Congreso, arremeter duramente contra el partido de Pablo Iglesias: “Podemos no ha venido para quedarse a no ser que nosotros les cedamos el asiento, la plaza y nuestros votos. A Podemos hay que ponerlos en su sitio y su sitio es el comunismo radical insolidario asentado en el odio social al PSOE”.

“Pedro Sánchez se ha podemizado"

Después, Bono ataca al presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez se ha podemizado, da la impresión de que quiere que el PSOE sea como Podemos. Pedro Sánchez ha dicho que va a ir codo con codo con ellos, yo no quiero ir codo con ellos ni a misa. Es increíble que se pueda sostener en pie tanta desvergüenza”. Después de sus palabras, se han montado unas imágenes de Pedro Sánchez riéndose a carcajadas.

Ibarra: “Nunca pactamos con los comunistas ni independentistas y nunca lo vamos a hacer. Me iría del PSOE”

También se puede escuchar unas palabras que el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pronunció en el año 2006 en las que decía: “Lo que no vamos a hacer es pervertirnos y travestirnos y pactar con los comunistas. No lo vamos a hacer. Nunca pactamos con los comunistas, nunca y no lo vamos a hacer ahora, ¿verdad?”. Tras estas palabras, se vuelve a ver al presidente del Gobierno riéndose.

Más adelante se vuelve a escuchar a Ibarra insistiendo en su negativa a pactar con Podemos y los independentistas: “Lo dije en el 2016, con Podemos, ERC y los independentistas me iré del PSOE”.

Vara señaló que "probablemente" se iría del PSOE

Después se ve una entrevista de radio que le hacen a Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, en el que le dicen que Ibarra manifestó que se iría del PSOE si se pactaba con los independentistas y se le preguntaba que qué haría él, a lo que contestó: “Probablemente ir detrás suya”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también aparece en este vídeo viral, incidiendo en la misma idea que sus compañeros de partido: “Un gobierno no debe en ningún momento depender de los independentistas”.