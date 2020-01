Por ERC toma la palabra Montserrat Bassa en nombre de los presos. "Nos han robado tiempo por ello. Señor Sánchez, le hablo como familiar de una presa política catalana. Nos seguiremos movilizando porque no solo los jueces: ustedes también son verdugos porque está en sus manos cambiar las leyes". Y recuerda a Junqueras, Turrull, etc. "Prefieren encarcelar antes que reconocer un derecho democrático como la autodeterminación. Ustedes (PSOE) también son verdugos", dice Bassa.

"El PSOE ha sido cómplice de todo eso. Sánchez ¿cree que me importa la gobernabilidad de España? Me importa un comino". Ello me haría votar que no, pero cuando estoy frente al puto cristal pienso que creo en el diálogo. Creemos en la paz y en la palabra frente a la violencia y el odio. No somos como ellos". Diputados gritan "vivas" a la Policía, la Guardia Civil, los jueces y al Rey.

Sigue la investidura en directo aquí.