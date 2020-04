De "disfrutar del aire libre" a ir al 'súper': el vídeo que demuestra la rectificación del Gobierno sobre los niños

Este martes, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que los menores de 14 años podrán salir a la calle a partir del lunes de la semana que viene sólo para acompañar a un adulto en las salidas de casa consideradas como esenciales: ir al supermercado, a la farmacia o al banco. Por otro lado, Montero también ha manifestado que los mayores de 14 años podrán ir solos a comprar sin necesidad de que les acompañe un adulto.

Sin embargo, el pasado sábado, durante su discurso televisado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que los niños iban a poder salir a "disfrutar de un rato al día del aire libre".

"En relación con los niños y niñas, la propuesta que va a hacer el Gobierno de España es, a partir del 27 de abril, empezar a darles la oportunidad de salir de sus casas y poder disfrutar de un rato al día del aire libre", apuntó Sánchez durante su exposición.

España es, a día de hoy, el único país de la Unión Europea que no permite y no tiene planeado permitir a los niños salir a la calle a jugar o a dar un paseo.

Montero asegura que no hay contradicción

A la pregunta de Vozpópuli sobre si el Ejecutivo ha dado marcha atrás en su intención original de aliviar la reclusión de los niños, Montero ha asegurado este martes tras el Consejo de Ministros que no hay "ninguna contradicción" entre lo anunciado por Sánchez y lo que finalmente ha sido aprobado.

"El presidente del Gobierno dijo exactamente lo mismo que dice el decreto de alarma y que he dicho yo en el día de hoy, que iba a haber un alivio para el confinamiento de los menores", ha dicho la ministra portavoz.

"No hay ninguna contradicción entre lo que yo he dicho hoy, lo que figura en el decreto de alarma y lo que dijo el presidente del Gobierno. Quizá con eso de respirar un poco mejor el aire fresco se refería a la capacidad de poder abandonar sus domicilios, personas que como no van a trabajar y no tienen colegio pues llevan cinco semanas de confinamiento sin haber visto la luz", ha añadido.