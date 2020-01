Ana Oramas, diputada de CC, defiende su 'no' a Sánchez y pide perdón a su partido "por las formas" en las que decidió cambiar el sentido de su votyo. "Quiero pedir disculpas a mi organización política. Pido disculpas a los compañeros de mi organización. Los que hoy me dicen que soy una valiente son los que hace una semana me llamaron corrupta. Ni soy una facha, ni esta gente del PSOE ni los que votan de Podemos están con los terroristas. No podemos contribuir a esto. Dignidad", ha dicho para después pedir dignidad. Nadie le ha aplaudido.

