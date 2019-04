Albiol trata de alejarse del PP tras la debacle en las elecciones generales

El pasado domingo no fue un buen día para el PP. Los resultados electorales dieron a los populares de Pablo Casado el peor dato de su historia con tan solo 66 escaños. Tras estos, la directiva ha tratado de calmar los ánimos y ha señalado que analizarán lo ocurrido con la vista puesta en las municipales y autonómicas.

Sin embargo, ha habido alguien que ha tratado de alejarse de su formación, el candidato a la Alcaldía de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol.

Albiol dejó la presidencia del PP catalán para presentarse por el municipio barcelonés el 10 de octubre de 2018. Desde entonces, ha utilizado las redes sociales para lanzar vídeos como uno en el que se encaraba con unos okupas de Badalona asegurando que quedaban "siete meses para recuperar la ciudad".

En esta ocasión también ha empleado su perfil de Twitter para lanzar otro vídeo que aparentemente levantará ampollas dentro de la formación popular. Albiol pide el voto del próximo 26 de mayo para él, no para el PP.

"Le voy a votar a él, a Albiol, al PP no, a Albiol", indica el mensaje. En ningún caso muestra el logo del partido ni las siglas.

Además, el contenido muestra los triunfos cosechados por el popular cuando fue alcalde del municipio (entre el 11 de junio de 2011 y el 13 de junio de 2015).

Desde el 26 de mayo de 2015, el vídeo destaca titulares de medios en los que se lee el resultado de Albiol en los comicios municipales de ese año. "Gana en 30 de los 34 barrios de Badalona", recalca.

Del 13 de junio del mismo año, indican que la CUP, con el apoyo de ERC y del PSC formaron gobierno para dirigir la Alcaldía.

No hay que "mirar siglas"

Muestra, asimismo, grabaciones de ciudadanos que aseguran que van a votarle en las próximas municipales porque "ha sido el único que ha hecho algo" por el municipio.

Comparten otro mensaje de un individuo que afirma que no hay que "mirar siglas" porque él siglas no mira. "Miro a personas", insiste. "Yo no voy a votar al PP, yo te voy a votar a ti", dice otra ciudadana.

"Yo no pretendo cambiar tu ideología ni tu forma de pensar, si eres socialista, de Podemos, independentista o simplemente no votas... es una cuestión en la que ni entro ni voy a entrar", dice.

"Cuando vayamos a elegir quién va a ser el alcalde de la ciudad tengamos claro que hay dos modelos: el modelo que representa la señora de la CUP o el proyecto que represento yo", añade Albiol en el vídeo.