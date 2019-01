La vida de los formados en España que cotizan fuera y solo vuelven por Navidad

En 2018, por primera vez desde hace casi una década, España registró el primer saldo migratorio positivo de españoles. Es decir, que en los últimos seis meses de 2017, volvieron al país más de los que se fueron. Según los últimos datos del INE, retornaron 45.000 emigrados, casi el triple de los que regresaban en los años anteriores a la crisis, cuando comenzó la fuga de titulados universitarios. Sin embargo, aún son muchos los jóvenes profesionales formados en universidades españolas que siguen cotizando fuera y que, por ahora, solo vuelven por Navidad.

Aunque la mayoría sueña con trabajar en España algún día, las condiciones laborales que han encontrado en Alemania, Reino Unido, Francia o, incluso, en el vecino Portugalles frenan a regresar. "Aquí las jornadas laborales son eternas, no suelen pagarte las horas extra y los salarios son bastante más bajos, es muy difícil conciliar un trabajo con la vida familiar", coinciden expatriados españoles entrevistados por 'Vozpópuli'.

Aquí las jornadas laborales son eternas, no suelen pagarte las horas extra y los salarios son bastante más bajos", coinciden varios jóvenes que trabajan fuera

María tiene 37 años, es licenciada en Derecho y vive en la ciudad alemana de Rosenheim. Fernando cumplió hace poco los 32, es ingeniero mecánico y trabaja la Provenza francesa. Carlos estudió veterinaria, tiene 30 años y ejerce su profesión en el condado de Hampshire, en Inglaterra. Todo sería más llevadero para su familia si no se tratase de tres hermanos. "En mi casa ya nos vamos a Rosenheim como si fuésemos a Valverde del Fresno", bromea el más pequeño.

"La ventaja de que mis hijos estén fuera de España es que su actividad laboral concuerda con su formación. Aquí sería imposible tener el prestigio y la realización profesional que tienen ahora mismo fuera y es una pena", considera su madre, Isabel Tovar. Esta médico extremeña explica que siempre vio fundamental que sus hijos conocieran otras culturas y aprendieran otros idiomas, pero reconoce que ahora no sabe si está arrepentida. "Han encontrado un mercado laboral con unas condiciones que por desgracia aquí no existen", señala. Y eso condiciona sus vueltas.

Condiciones laborales

Aunque son conscientes de lo afortunados que son por poder volver a casa en vacaciones, los jóvenes consultados aseguran que el gasto que les supone el viaje es un buen pellizco de sus sueldos. En el caso de María, ya casada con un alemán y con dos niñas, los cuatro vuelos equivalen a su salario mensual, ya que trabaja con jornada reducida. Sus hermanos invierten más del 10% de sus ganancias mensuales en Navidad.

"Después del Erasmus, decidí buscar trabajo en Alemania y pensé en volver, pero con la crisis ha sido difícil. Cuando tienes hijos todo cambia y no he encontrado perspectivas laborales como la que tengo allí. Tenemos muy buena calidad de vida y volver a un futuro incierto en el que quizás cobre igual o menos para tener una peor calidad de vida no termina de convercerme", apunta.

Hay que trabajar en una estrategia política global de inserción laboral para revertir la evasión de talento"

Estas vidas de ida y vuelta afectan a la unidad familiar. "No se vive ni se siente de la misma manera a la familia cuando hay tantos kilómetros por medio, pero esta situación es un aliciente para que no lo veas como un obstáculo y te esfuerces por acercarte a ellos", opina Tovar.

Según la doctora en Medicina, la solución para que los profesionales españoles retornen es política. "Hay que trabajar en una estrategia global de inserción laboral para revertir la evasión de talento que se ha producido. Más que para la unidad familiar, es demasiado preocupante para España", dice.

"Volver es más difícil que irse"

En el caso de Fernando, su hijo mediano, la decisión de emigrar fue fácil. "Acabé la carrera en 2012, estábamos en plena crisis y había un estado de depresión colectiva. Me fui a Reino Unido a trabajar y me sirvió para mejorar el inglés y conocer un sistema diferente de cómo organizar un país", afirma.

Hoy trabaja en Francia."Al final, si alguien quiere desarrollar su carrera profesional con una remuneración que le permita vivir o formar una familia, la opción de emigrar es la más razonable", dice. Por ello, el ingeniero cree que la decisión de volver a España es todavía más complicada que la de irse. "Hay que aceptar que la pérdida de poder adquisitivo será grande", explica. Tanto a él como a su hermano menor les gustaría retornar.

En España hay pocas ofertas de empleo para tanta demanda, por lo que muchos empresarios se permiten establecer malas condiciones"

"En España hay demasiada demanda de empleo para las pocas ofertas existentes, por lo que los empresarios se permiten el lujo de establecer salarios bajos y muchas otras condiciones que terminan generando precariedad laboral", denuncia Carlos. "Si uno rechaza una oferta, habrá otros diez que la acepten", añade el veterinario residente en Reino Unido.

Con el coincide Beatriz Rueda, otra joven formada en España que ha vuelto a casa por estas fechas pero seguirá cotizando fuera. Tras una larga temporada buscando empleo activamente en España sin mucho éxito, esta licenciada en Filosofía con un máster de formación del profesorado decidió emigrar a Lisboa, donde dispone de un contrato indefinido.

"Tengo 33 años y quiero estabilizarme, así que ahora no me planteo empezar otra vez de cero en España. Muchos jóvenes no quieren regresar porque a veces implica volver a la desidia", explica. Este es su tercer año en Portugal y, aunque asegura que tiene la suerte de que sus padres le ayudan económicamente cuando viene de vacaciones, señala que gasta gran parte de su sueldo en comprar cosas para llevarse en la maleta desde España.

Deseo para 2019: medidas políticas

"Cuando vives fuera siempre terminas viniendo aquí en vacaciones y sale caro. Si viviese en España no tendría que gastar tantos días libres en venir o gastaría mis ahorros en otros proyectos", dice Marta Rey, periodista española afincada en Berlín. "Las relaciones familiares cambian mucho. Es buena experiencia porque cuando no estás valoras mucho lo que dejas en casa y te ayuda a conocer a tu familia desde otra perspectiva", considera.

Según esta arancetana de 32 años, en España fallan las condiciones laborales. "Trabajar desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche por un salario irrisorio no te permite tener una buena calidad de vida, a veces es malvivir", opina. Por ello, a 2019 le pide que los políticos de su país incluyan en sus programas medidas que sirvan para mejorar las condiciones de los trabajos en España. Y que las ejecuten. "El Estado gasta mucho dinero es subvencionar nuestra educación, pero luego no hay iniciativas para generar empleos de calidad", zanja.