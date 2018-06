Repudiada, acosada y enferma: la vida desgraciada de María José Alcón

No hay una única razón que empujara a María José Alcón a quitarse la vida. El acoso mediático, el rechazo social y el abandono de sus compañeros agravaron la enfermedad degenerativa contra la que luchaba desde hace más de 20 años. Alcón apenas podía ver. Un agresivo tratamiento médico, un matrimonio fallido, un desgraciado accidente y finalmente la corrupción quebraron su equilibrio psicológico. El viernes 15 de junio se tiró por el balcón de la casa de su marido en Callosa de Ensarriá, Alicante. Tenía 57 años.

¿Quién llora a María José Alcón? Son sólo un puñado de personas que ha resistido junto a ella en los peores momentos. El primero, su segundo marido Alfonso Grau, histórico vicealcalde Valencia y mano derecha de la difunta alcaldesa Rita Barberá. Grau encontró el cuerpo sin vida de Alcón. Ella aprovechó que su esposo había salido a hacer un recado para lanzarse al vacío. Grau declina responder a Vozpópuli sobre lo ocurrido. “No siga por ahí”, dice a preguntas de este diario.

“No voy a comentar nada. Lo que yo pienso, lo pienso yo. No voy a hacer ninguna valoración sobre nada. Publique lo quiera”. Grau habla casi de carrerilla antes de dar por terminada la conversación. “¿Que si alguien del PP se ha puesto en contacto conmigo para darme el pésame? No. No se han puesto en contacto. Desde hace años que nadie lo hace”.

El 'pitufeo'

Alcón fue concejal de Cultura de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia durante varios años. Pero su nombre se dio a conocer en toda a España gracias a dos grabaciones de la llamada operación Taula contra la corrupción en Valencia. En una de ellas, Alcón explica a su hijo el famoso método que la Guardia Civil llama pitufeo. Era la manera en la que supuestamente se blanqueó el dinero de comisiones ilegales para financiar la campaña electoral del PP valenciano en 2015. El pitufeo salpicó a prácticamente todo el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, asesores incluidos, que presuntamente ingresaban cantidades nunca superiores a 1.000 euros en una cuenta, que les eran reembolsadas después en dos billetes de 500 euros. El escándalo, que estalló en 2016, fue histórico.

Pablo Delgado era el abogado de Alcón. Cuando la Unidad Central Operativa (UCO) grabó aquella conversación, la ex concejal estaba ingresada en un centro médico “por la misma patología que desencadenó el fatal desenlace”. Delgado solicitó al juzgado incorporar un informe forense sobre la situación de Alcón. “El informe no advirtió peligro, no advirtió la situación real”, explica.

“Yo he llevado a Alcón a su casa rodeada de periodistas y le metían las cámaras por encima de la valla. La realidad es que le acusaban de haber recibido dos billetes de 500 euros”, recuerda Delgado. “Hay una lista de procedimientos con cientos de millones de euros de los que no se habla nada. Esa desproporción es la que le generaba la angustia de la persecución y la que le ha llevado a la muerte”, añade.

"Los periodistas han llegado a meter las cámaras por encima de la valla de su casa. Esa desproporción es la que le generaba la angustia de la persecución y la que le ha llevado a la muerte”, dice su abogado

Alcón entró al Ayuntamiento de Valencia de la mano de Barberá en 1995. Su primer empleo fue como Delegada de Parques y Jardines. Después se ocupó de Disciplina Urbanística. Pero su área principal fue la concejalía de Cultura. Alcón fue diagnosticada de una esclerosis múltiple en 1996. Uno de los brotes le dejó prácticamente ciega.

“Fue un calvario de médicos y tratamientos”, dice Vicente Burgos, su primer marido y padre del hijo que tuvieron ambos –también llamado Vicente Burgos-. Este hijo es el interlocutor de Alcón en la grabación de Taula. “Tuvo un periodo de ingreso muy dilatado, probamos también en Estados Unidos. Los tratamientos eran muy agresivos. Rita (Barberá) se portó muy bien. Le ayudó mucho y le esperó“, explica Burgos.

El 'clan del whisky'

Alcón salió del bache gracias a una disciplina de hierro y volvió al ayuntamiento. Las secuelas de la enfermedad nunca se fueron. Los tratamientos inmunosupresores la dejaron sin energía. Y su secretaria tenía que hacer a menudo de lazarillo. Alcón era incapaz de distinguir una cara si no estaba a menos de un metro de distancia. Alcón se separó de Burgos, también vinculado al PP y amigo de juventud de Francisco Camps, que pasó varios años en prisión por un delito fiscal.

Fueron los días de vino y rosas de Barberá, convertida en referente nacional de la gestión municipal del PP. Alcón entró a formar parte del círculo más próximo a la alcaldesa. Le llamaban el clan del whisky. “De todos es sabido que a la alcaldesa le gustaba vivir”, recuerda una persona del PP que conoció aquellos años.

El clan lo formaban Asunción Barberá, hermana de la alcaldesa y su jefa de gabinete a la que todos llamaban ‘Totón’; Vicente Igual; la secretaria del grupo municipal María Carmen García Fuster; Silvestre Senel y la propia Alcón. “Hacían piña y tenían acceso a la alcaldesa”, recuerdan estas fuentes.

El rumor en el PP era que Alcón y Marcos Benavent, el conocido como yonki del dinero, se dedicaban a financiar el partido como facilitadores y comisionistas. Ellos llevaban los pliegos de condiciones y según se cree amañaban contratos como los de los conciertos en los Jardines de Viveros de la feria de julio en Valencia o la rehabilitación de las torres de Quart. Aunque no se ha recordado estos días, Alcón estaba imputada por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación en otra pieza que investiga la rehabilitación de la Lonja y dos puentes de Valencia. El caso lleva más de un año parado.

A Alcón le perseguía otra grabación con Benavent hablando precisamente del cobro de comisiones ilegales. El yonki del dinero es hoy una especie de mito por su supuesta transformación en justiciero que hace las paces con un pasado rico en excesos. Otra gente en Valencia cree que Benavent es sólo un “pillastre” que se ha travestido para adaptarse a las circunstancias, y que no es un arrepentido ni nada que se le parezca. “Esas grabaciones con María José están descontextualizadas y hay que probar muchas de las cosas que supuestamente se afirman”, dice Burgos.

Un accidente doméstico

El descenso a los infiernos de Alcón empezó poco antes de aquella conversación con Benavent. La concejal se cayó por una escalera del jardín que había en casa de su madre. “Su estado ya era delicado por la enfermedad, tuvieron que inducirle un coma, sufrió tres operaciones en la espalda. Fue un golpecasi definitivo”, recuerda Burgos.

Alcón volvió al Ayuntamiento como asesora en la última etapa de Barberá. La corrupción en la Comunidad de Valencia empezaba a golpear con fuerza las puertas de los juzgados y los medios de comunicación. Hay quien dice que María José Alcón nunca estuvo ahí, entre otras cosas porque su salud no se lo permitía.

“La vida de María José de 25 años a esta parte no fue fácil. Una vida muy castigada por las enfermedades, tratamientos complicados”, dice Burgos. “Ella nunca tuvo un perfil alto en la política y como concejal se encargó de cosas medianas: pequeñas acciones culturales, bibliotecas de barrio… Era concejal de las pequeñas cosas”.

Alcón se casó con Grau en 2015 casi en la intimidad. Barberá asistió al enlace. El calvario judicial empezó poco después. Primero Gabriela Bravo, hoy consellera de Justicia de la Comunidad Valenciana y antes portavoz del Consejo General del Poder Judicial, abrió una investigación en Mislata por supuestas irregularidades fiscales de Alcón y su familia al tributar una herencia. El caso se cerró con un acuerdo extrajudicial. Después llegaron las otras dos imputaciones. Y, sobre todo, la famosa conversación de Taula.

“Esa conversación nunca me pareció verosímil”, explica Burgos. “Cuando alguien está ingresado en un centro psiquiátrico, de control y medicación intensa, resulta que se entretiene en contarle a su hijo al que no ha visto en un tiempo cómo blanqueaba dinero el PP. No tiene sentido. Yo creo que no regía convenientemente desde el punto de vista psicológico y mental por venir influida de una situación hospitalaria. Esos medicamentos alteran”, agrega el ex marido de Alcón.

“La vida de María José de 25 años a esta parte no fue fácil. Fue una vida muy castigada por las enfermedades, tratamientos complicados y una presión asfixiante"

Las muertes de la corrupción

Barberá murió a 48 horas de declarar ante el Tribunal Supremo en un hotel frente al Congreso de los Diputados en Madrid. Mucha gente en el PP cuestionó el trato de apestada que se le había dado a la histórica alcaldesa de Valencia. “No hemos sido justos”, decían en Génova. ¿Dónde está el límite? Otras seis personas vinculadas a tramas de corrupción del PP han fallecido en el más absoluto de los desprecios y el rechazo social. Pero apenas se ha escuchado o escrito nada sobre el suicidio de María del Mar Rodríguez en un hotel de Bilbao o de las muertes de Francisco Yánez O Isidro Cuberos, un hombre supuestamente clave de la trama Gürtel que apareció muerto en un barranco entre Mijas y Benalmádena, en Málaga, tras caer con su moto.

Después de la operación Taula, el PP suspendió a todo su grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia. Pero dos años después de lo que algunos medios llamaron el caso más grande de corrupción en la historia de Valencia, todos mantienen su acta. Alcón falleció el viernes pasado. Grau, imputado en la misma pieza, siempre ha negado el pitufeo. ¿Seguirá haciéndolo después de lo ocurrido? “Yo no voy a decir nada”, dice a Vozpópuli.

Delgado, su abogado y confesor, se reserva los secretos del calvario que vivió Alcón. Grau, su apoyo más firme en este tiempo, guarda también silencio sobre todo este sufrimiento. Delgado está convencido de su inocencia y afirma que no pudo hacer ingresos porque estaba hospitalizada en la clínica, como tantas veces en los últimos 25 años. “No he leído una sola autocrítica en los medios”, comenta sobre el acoso al que cree que su cliente se vio sometida. “La única duda era la altura desde la que cayó o si era un balcón una ventana”. Y todo, repite, por 1.000 euros. Tierra quemada.

“Los abogados siempre sufrimos una crisis personal cuando suceden cosas como la que ha sucedido. No es el resultado que uno espera”, explica. “Te cuestionas el funcionamiento de la Justicia en general, la falta de atención que tienen las personas como seres humanos, la persecución mediática, la desconsideración y las faltas a su intimidad”.