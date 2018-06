Las víctimas de ETA avisan a Marlaska de que saldrán a la calle si acerca a los presos

Los colectivos de víctimas del terrorismo han dado un ultimátum al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska: si lleva a cabo el acercamiento generalizado de los presos de ETA, saldrán a la calle a manifestarse, según publica El Correo.

Una veintena de asociaciones se han reunido este jueves con el nuevo ministro en la sede madrileña del Ministerio del Interior para transmitir este mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez. No quieren traslados generalizados sin que los presos muestren su arrepentimiento particular o sin que colaboren en el esclarecimiento de los crímenes de la banda terrorista.

"Componenda" por el apoyo a la moción

El senador del PP José Cruz Pérez Lapazarán mostraba el pasado martes su preocupación por los homenajes a etarras que se siguen celebrando en el País Vasco y Navarra y también por la reivindicación que mantiene el colectivo de presos de la banda, "que es compacto, no se ha disuelto y sigue sin condenar la violencia". Dicho esto, ha señalado que a su grupo le preocupa las "posibles concesiones a nacionalistas vascos por el apoyo a la moción de censura". El ministro aseguraba que "no ha habido ninguna componenda" sobre el futuro de los presos de ETA para conseguir el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Además, defendió que fue con Ejecutivos del PP cuando se acercaron más etarras al País Vasco y ha recordado unas antiguas declaraciones del exministro 'popular' Jorge Fernández Díaz, al que no ha citado expresamente, porque sostenía que "estaba en manos de ETA" poner fin a la dispersión de presos con la disolución de la banda.