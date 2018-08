La hija de una víctima de ETA pide al PP no hacer "demagogia" con el acercamiento de presos

María Jáuregui, hija del socialista guipuzcoano asesinado por ETA Juan María Jáuregui, ha pedido al Partido Popular (PP) que "no haga demagogia" con el acercamiento de los presos a las cárceles de País Vasco y le ha instado a que "deje de hablar" en nombre de las víctimas del terrorismo para "sacar rédito electoral", porque cada uno "piensa como piensa".

A su juicio, las víctimas son "plurales" y "cada una piensa como piensa", por lo que el PP no puede representar a todas, ha dicho en declaraciones a la Cadena SER. En este sentido, ha abogado por que no use el acercamiento de los presos y a las víctimas como campaña política. "Dejen ya de aprovecharse y de sacar rédito electoral con este tema", ha anotado.

"No se trata de ninguna concesión"

Además, Jáuregui ha asegurado que el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles de País Vasco "no se trata de ninguna concesión", sino de cumplir con la normativa penitenciaria, "que indica que los presos deben mantenerse lo más cerca posible de su domicilio, a poder ser".

Según ha argumentado, con este acercamiento también se está ayudando a las familias de los presos que quieren visitarles en prisión y ha indicado que no se trata de hacerles "sufrir las consecuencias" de los terroristas. "Al final, los presos van a estar dentro de la cárcel, no van a estar en la calle", ha añadido.

Por estos motivos, Jáuregui ha expresado que está "a favor" del traslado a cárceles de País Vasco. Además, ha señalado que, aunque no sabe si en su caso podrá perdonar a las personas que asesinaron a su padre, "hay que darles la oportunidad para que puedan iniciar una nueva vida", porque, "si no, ¿qué va a ser de ellos?" "Creo en la reinserción y creo que hay que dar una oportunidad a las personas. Para eso están las cárceles", ha remachado.