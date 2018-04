La batalla de la oposición contra los vetos del Gobierno a sus iniciativas legislativas en el Congreso está lejos de resolverse. El PSOE asegura que si la Mesa -el órgano de gobierno de la Cámara- no acepta su petición de reconsiderar el freno del Ejecutivo de Mariano Rajoy a sus medidas, volverá a registrar una a una las proposiciones de ley para que se vote de nuevo su admisión a trámite.

En la misma línea se expresan desde Unidos Podemos, el otro grupo parlamentario afectado por los vetos del Gobierno. Fuentes del partido morado aseguran que no descartan volver a presentar gran parte de las iniciativas registradas en lo que va de legislatura, que han sido paralizadas con la mayoría que suman PP y Ciudadanos en la Mesa.

La diferencia es que ahora PSOE y Unidos Podemos cuentan con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que pone de manifiesto que el órgano que preside Ana Pastor puede oponerse al criterio del Gobierno si considera que la afectación presupuestaria en la que basa su veto no está debidamente justificada o no se refiere a los Presupuestos en vigor, sino a cuentas futuras. Fuentes parlamentarias aseguran que en varias de ellas no está bien detallada ni la cuantía ni la partida presupuestaria concreta a la que afectaría.

Ante la falta de mayoría absoluta de su primera legislatura, el Ejecutivo ha utilizado de forma sistemática esta herramienta que le brinda el artículo 134.6 de la Constitución para impedir el trámite parlamentario de iniciativas de la oposición. El Gobierno puede paralizar el trámite de cualquier medida propuesta por otro grupo parlamentario si incrementa el gasto o provoca una disminución de los ingresos del Estado. Esto impide siquiera que se debata en el Pleno la mera toma en consideración, lo que ha llevado a una auténtica parálisis legislativa de la Cámara Baja.

Informe de los letrados

El debate jurídico que abre la sentencia del TC no es ni mucho menos sencillo. Y cada cual lo interpreta como mejor le conviene. Mientras que en el PP tienen muchas dudas de que se pueda votar nuevamente los vetos ya ratificados por la Mesa y creen que la resolución sólo se refiere a un caso concreto, desde la oposición creen que el pronunciamiento del Alto Tribunal tiene un carácter retroactivo y debe implicar la revisión de todas las proposiciones vetadas en esta legislatura.

En medio de todo se encuentra Ciudadanos, que ha votado en el mismo sentido que el PP salvo en dos ocasiones. Una de ellas -la iniciativa socialista para paralizar la Ley educativa (Lomce)- dio lugar a la sentencia que ahora utilizan PSOE y Unidos Podemos para reclamar la revisión en bloque de las 58 iniciativas bloqueadas. El Gobierno presentó un conflicto de competencias ante el Alto Tribunal y lo perdió en favor de la Mesa del Congreso.

El PP considera que la sentencia sólo afecta a la Lomce, mientras que el PSOE cree que sienta jurisprudencia

El órgano de gobierno ha solicitado a petición de los de Albert Rivera un informe jurídico a los letrados para decidir cómo afecta la resolución del TC a los vetos ya aprobados. Y nadie puede asegurar cuánto tardará dicho informe. Mientras tanto, el partido naranja se muestra cauto y este martes no votó directamente a favor de los escritos de disconformidad presentados por el Ejecutivo contra dos medidas para vincular la subida de las pensiones al IPC. Por contra, pidió más información al Gobierno sobre la justificación del veto y para saber si el texto fue presentado antes o después de la sentencia del TC.

Debate jurídico

La solución es complicada. Primero, porque los letrados tienen que hacer un informe sobre algo que se ha estado realizando con su aparente consentimiento. Y, segundo, porque ni siquiera entre los expertos hay consenso sobre si la sentencia tiene carácter retroactivo o no. Además, la oposición no pidió la reconsideración de todos los vetos presentados por el Gobierno, sino que 40 de ellos siguieron adelante sin más obstáculo.

Dependiendo de lo que dictaminen ahora los letrados, la Mesa deberá pronunciarse. Si finalmente decide no revisar en bloque los vetos, la oposición podrá acudir de nuevo al registro de la Cámara con todas las iniciativas que considere que pueden prosperar. El Gobierno tendrá un mes para presentar sus alegaciones y, a partir de ahí, se votarán de nuevo. A la vista de la sentencia del TC, PSOE y Unidos Podemos tratarán de forzar a Ciudadanos para que se retrate junto al PP o cambie de criterio si la argumentación es endeble.