Manuel Valls: la única solución para España es un tripartito PP-PSOE-Cs

El exprimer ministro francés, Manuel Valls, y candidato independiente a la alcaldía de Barcelona cree que la única solución para España es un pacto entre "los tres grandes partidos" -el PP, el PSOE y Ciudadanos- que representan casi al 70% del electorado, para poder así dejar fuera de los Gobiernos a independentistas y populistas.

"Dados los retos que tiene España (en Europa, con la inmigración en el Mediterráneo, con su propia organización territorial, etc.) y visto que ya no hay bipartidismo, se necesita que los tres grandes partidos (PSOE, PP y Ciudadanos) pacten. No hay otra solución. Mi propuesta es la única vía", apuntó Valls en un foro económico organizado por la revista The Economist en Madrid.

Su fórmula será necesaria para afrontar el hecho de que España es el primer destino de la inmigración ilegal de África, de que la población de ese continente se va a duplicar en los próximos años, el reto del modelo territorial y la presencia de independentistas y populistas en algunos órganos, comentó.

El político francés aseguró que en el pasado se han conseguido pactos que parecían más difíciles y subrayó que esta opción "depende de tres hombres que tienen talento y que, al menos dos de los tres, tendrán que gobernar España", dijo en alusión a posibles pactos PP-Cs o PSOE-Cs, en las próximas elecciones generales, que podrían incluso celebrarse en mayo si Sánchez las adelanta al no lograr sacar adelante los Presupuestos.

Posibles escenarios

Su propuesta es en su opinión la única opción para dar estabilidad al sistema político y evitar que la fragmentación de los arcos parlamentarios se convierta en un problema cuando se produzca el siguiente shock económico.

Por su parte, el analista político Pablo Simón apuntaba que el próximo Gobierno va a pasar seguro por "un pacto entre al menos dos partidos o más" y que "los nuevos partidos van a entrar masivamente en los Gobiernos", pero el problema radica, en su opinión, en que si se sigue la "lógica de la derecha y la izquierda", ni el bloque PP-Ciudadanos ni el bloque PSOE-Unidos Podemos llegará a los 176 diputados de representación.

En ese caso, explica que "los nacionalistas independentistas seguirán teniendo la llave del Gobierno".

"Las bisagras catalanas probablemente no quieran participar o pedirán un precio impagable, entonces si se retoma el pacto PSOE–Ciudanos quizá se puede llegar, sino habrá que llegar a una coalición", adelantaba, al tiempo que avanzaba que ve más difícil que antes que Pedro Sánchez y Albert Rivera lleguen ahora a un acuerdo, "incluso aunque la parte económica de sus programas electorales tiene más en común que la de PSOE y Podemos".

El propio Sánchez afirmaba esta mañana que no reconoce a Rivera y decía que cree que "hay partidos que el día de la moción de censura se les paró el reloj y no saben qué decir ni qué hacer".