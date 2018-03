Universidad Rey Juan Carlos, los cinco principales escándalos en 20 años de historia

La supuesta falsificación de notas para que Cristina Cifuentes (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid, aprobara un máster de Derecho Autonómica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) dos años después de cursarlo, tal y como publica 'eldiario.es', ha puesto patas arriba la institución académica de carácter público, pero no es la primera vez que un máster de esta casa se pone en entredicho.

En septiembre de 2017, un grupo de aspirantes a ingresar en el Máster Universitario en Creación e Interpretación Musical que la URJC imparte desde hace ya nueve años denunció en 'Vozpópuli' que el título se podía obtener en tan solo tres meses y no en un curso escolar como estaba establecido. La convocatoria de oposiciones para acceder al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) o en la Escuela Superior de Canto de Madrid era inminente, por lo que numerosos profesores del ámbito musical querían obtener de manera urgente el título universitario de Máster que se les exigía como requisito para poder presentarse.

Másteres 'exprés'

Una demanda que, según trasladaron los afectados a este diario, la URJC no quiso desaprovechar y convirtió el Máster en "un título exprés a medida para un grupo de docentes que necesitan acreditar que tienen un título, devaluando la titulación de los que ya lo poseen". "Dudamos que se puedan cursar las asignaturas y realizar los trabajos con garantías de calidad en tan poco tiempo, sin aumento de profesorado y con la "flexibilidad" anunciada en la asistencia a clase", reprocharon. Finalmente, las quejas de parte del alumnado obligó a la institución a dar un paso atrás y mantener las condiciones fijadas en un principio.

La acusación de más de una docena de plagios a su ya exrector Fernando Suárez, aunque siempre los calificó de "disfunciones", fue la mayor crisis de la institución

Además de la polémica que hoy gira en torno al CV de Cristina Cifuentes y del asunto del máster musical, la URJC cuenta con otros tres escándalos a sus espaldas. ¿El más sonado? La acusación de más de una docena de plagios a su ya exrector Fernando Suárez. Aunque siempre los calificó de "disfunciones" o errores por "ser humano", lo cierto es que se documentó el corta y pega de párrafos completos que provenían de fuentes tan diversas como textos de otros colegas, de alumnos de doctorados o de documentos de la Real Academia de Historia. Sin citar.

Plagios y red de amigos del PP

Fernando Suárez no llegó a dimitir, pero el escándalo de los plagios le forzó a no presentarse a los comicios y en la actualidad, es Javier Ramos, quien lleva la batuta en la URJC y al que le ha tocado comparecer por el caso de Cifuentes. Antes de ellos, entre 2002 a 2013, el rector fue Pedro González Trevijano, que estuvo al frente de la universidad hasta recibir la llamada de Mariano Rajoy para convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional.

Según 'El Confidencial', la red de familiares y amigos demiembros del Partido Popular que aterrizaron en la universidad en aquel periodo fue extensa. Desde laprima del expresidente madrileño y exministro Alberto Ruiz-Gallardón, Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, hasta la cuñada de Francisco Granados, ex número dos de la región y principal acusado en la Púnica, María del Mar Alarcón, pasando por la hermana de la propia Cifuentes, Margarita.

Política de contratación

Su política de contratación de profesores tampoco ha estado exenta de controversia. La universidad hizo caso omiso de la tasa de reposición que había impuesto el Ministerio de Hacienda por la crisis (solo se podía reponer al 10% de los funcionarios que se jubilaban) y contrató al menos a 25 personas. El Tribunal Supremo fue anulando una a una todas las plazas porque la universidad había excedido la tasa de reposición en un 2.400%. En 2016, la URJC reconoció en los tribunales que había estado pagando 10.000 euros anuales de menos a uno de sus profesores visitantes, pese a que las remuneraciones en la universidad están estipuladas por tablas según las categorías.

Así, el escándalo en torno a las supuestas notas "falsas" de Cifuentes suma una crisis más en la universidad. "Desde que llegué a esta universidad mi único objetivo ha sido trabajar por la excelencia y transparencia", ha remarcado el rector Javier Ramos este miércoles en rueda de prensa. "Por eso me presento con toda la información que en menos de 24 horas he recabado. Con ello, no existe ninguna irregularidad en el título de máster de doña Cristina Cifuentes", ha tratado de zanjar, aunque la expresión de su cara mostraba que el asunto no acaba más de empezar.