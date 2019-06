Unai Sordo (CCOO) apuesta por un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos

Unai Sordo, cree que sería "más que deseable" un acuerdo de Gobierno "sólido" entre el PSOE y Unidas Podemos.

Así lo ha señalado durante su intervención en Santander en el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía' organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), y patrocinado por el BBVA.

Preguntado sobre si han instado a los sindicatos a mediar para que estas dos formaciones conformen un equipo de Gobierno, Sordo ha asegurado que "ni es la función de los sindicatos ni nadie se lo ha solicitado", aunque "eso no quiere decir que no hablen con todas las partes".

Necesidad de una política de estrategia

Bajo su punto de vista, esta unión sería deseable con un programa de Gobierno que esté sustentado en una mayoría parlamentaria. "En España, ya no hacen falta rescates de última hora desde el 'corner', sino que hace falta una cierta perspectiva desde el 'centro del campo' a largo plazo", ha apostillado.

Sordo ha hecho hincapié en la necesidad de una política de estrategia, de legislatura, con perspectiva de más de una legislatura, porque España lleva tres años con una parálisis regulatoria muy importante.

En concreto, sobre la posibilidad de que haya un Gobierno de coalición o no, Sordo ha señalado que "no se puede demonizar un Ejecutivo de izquierdas en coalición" y ha asegurado que España necesita una cultura más arraigada en el diálogo político". "Si hay acuerdo de Gobierno no pasa nada y si no lo hay tampoco pasa nada", ha añadido.

Derogación aspectos centrales de la reforma laboral

Por otro lado, el máximo representante de la organización sindical ha hecho hincapié en la necesidad de que se corrijan los aspectos centrales de la reforma laboral para posteriormente "abrir un marco de negociación más amplio y con mayor perímetro de materias a negociar".

Así, insiste en la derogación de las reformas laborales, pero no para volver a la situación de 2009, sino que para acabar con los aspectos más lesivos de ambas reformas. Además, Sordo cree que se podrá abordar una modificación del Estatuto de los Trabajadores que suponga un a modificación del resto de los aspectos de las reformas laborales.

"Vamos a cumplir con las materias que ya teníamos habladas y negociadas en diciembre con el Gobierno en la anterior legislatura y posteriormente vamos a hablar de cómo se despide, de cómo se contrata y de cómo se modifican las condiciones pactadas a través de inaplicaciones", ha apostillado.

Forma de compensar miles de despidos

Por otro lado, preguntado sobre la temporalidad y la posibilidad de implantar sistemas de 'bonus malus' como en Francia y penalizar a las empresas que abusen de la contratación temporal, Sordo ha señalado que está a favor de esta modalidad, pero ha indicado que estas medidas se han demostrado "insuficientes".

Bajo su punto de vista, tiene que haber un aspecto de persecución de fraude, que tiene que ser de oficio, porque los contratos temporales son de tan escasa duración en España que incluso la denuncia de que el contrato esta en fraude de ley da pie a indemnizaciones tan minúsculas "que se pagan y fuera".

Sordo ha insistido en que habría que trabajar en fórmulas para que las empresas tengan incentivos para que en vez de recurrir al contrato temporal y al despido fácil adopten pausas de flexibilidad interna, en las que el despido sea "la última opción y donde se podría incentivar esta dinámica si hubiese una prestación pública que compensara la reducción salarial y sería una forma de compensar miles de despidos".