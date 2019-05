El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podrá presentarse a las elecciones europeas, que se celebran el próximo 26 de mayo. Así lo ha ratificado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 9 de Madrid después de que la Junta Electoral Central vetase su candidatura. Junto al expresident, también podrán formar parte de la lista de la coalición electoral Lliures per Europa los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

La Justicia ha tomado la decisión este lunes, tan solo un día después de que el Tribunal Supremo, tras casi tres horas de deliberación, concluyese que los políticos catalanes huidos tenían derecho a presentarse como candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado falla a favor de los políticos secesionistas catalanes. Estos tienen el "derecho a formar parte como candidatos" de la lista del partido.

Cumplimiento de "ciertas cargas"

El magistrado explica que no es "extraño" que el ejercicio del derecho esté condicionado al cumplimiento de "ciertas cargas". "El disfrute del derecho al sufragio, tanto activo como pasivo, está condicionado por el cumplimiento de la carga de la inscripción censal", afirma.

"Sin la inscripción no se puede disfrutar del ejercicio del derecho. No es un requisito de privación de la titularidad del derecho, solo de su ejercicio", añade el texto. Por esta razón, no estamos ante una causa de inelegibilidad.

En el documento, se repasa el artículo 7.2 de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), en el que se señala que "los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del censo electoral, podrán serlo siempre que con la solicitud acrediten de modo fehaciente que reúnen todas las condiciones exigidas para ello".

El tribunal destaca que "el único motivo por el cual no se podría proclamar a un candidato es que en él concurriera alguna causa de inegibilidad". Según el Juzgado, "la única causa de inegibilidad imputada a los actores es la de su situación de rebeldía, pero, como ha dicho el Tribunal Supremo, tal situación no es causa de inegibilidad", añade.

Una sentencia firme

Según la Loreg, la cualidad de ser elector exige no solo ser español mayor de edad, sino también el no concurrir la condena penal por sentencia firme. En este caso, sobre Puigdemont no recae ninguna sentencia firme.

Además, se podrá interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el plazo de dos días, informa la sentencia.

Vetados por la Junta Electoral

La Junta Electoral decidió vetar al expresident hace una semana, después de que el Partido Popular y Ciudadanos interpusiesen un recurso para que excluyeran a Puigdemont y a los exconsellers de las listas de la candidatura de JxCat para los próximos comicios.

Posteriormente, el Alto tribunal aseguró que tenían derecho a hacerlo, pero consideró que no tenía la competencia para tomar una decisión final. Por ello, el Supremo trasladó esta conclusión a los juzgados de Madrid para que tomasen ellos la decisión de forma inmediata. Finalmente, este ha ratificado que sí podrán presentarse.