La última 'guía' para niños sobre el 1-O: "Hubo más de mil heridos por culpa de la policía española"

'L’1 d’octubre explicat a la menuda' o, traducido al castellano, 'El 1 de octubre explicado para los pequeños'. Así se titula la última guía pro referéndum con pretensión de ser didáctica sobre la consulta de autodeterminación convocada por el Gobierno de Cataluña hace ya ocho meses y que está dirigida a menores de entre 3 y 6 años de edad.

Desde la celebración del referéndum ilegal -fue suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017-, el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, registró un total de 87 denuncias repartidas en 53 centros y, aunque calificó algunas quejas de "inconsistentes", otras le llevaron a abrir dos actuaciones de oficio: una en el Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, judicializado después de que la fiscalía acusase a nueve docentes de humillar a hijos de guardias civiles, y otra en un instituto de Les Corts de Barcelona.

Solo transmite a los niños la versión independentista de los hechos ocurridos en aquella fecha, es tremendo, y se está agotando en las librerías de toda Barcelona"

Sin embargo, parte de la sociedad catalana no solo denuncia supuestos casos de adoctrinamiento en las aulas, sino también a determinados programas de televisión, como fue el caso del informativo infantil Info-K de TV3 el pasado 2 de octubre, y libros de lectura que se encuentran en cualquier librería y que estarían dirigidos a los más pequeños.

"'L’1 d’octubre explicat a la menuda' solo transmite a los niños la versión independentista de los hechos ocurridos en aquella fecha, es tremendo, y se está agotando en las librerías de toda Barcelona", se lamentan fuentes de la comunidad educativa catalana. Escrito por el antropólogo y escritor catalán Adrià Pujol Cruells, el libro cuenta con ilustraciones de Marta R. Gustems y está editado por Sidillà, registrada con sede en La Bisbal de l'Empordà (Gerona).

Hablando de adoctrinamiento catalazombie un amigo me envía esto: Col·lecció el TrebinellL'1 d'octubre explicat a la menudaL'1 d'octubre explicat a la menuda, d'Adrià Pujol Cruells i Marta R. Gustems pic.twitter.com/WuSbt51tVZ — Invader Tabarnian. ¡ Oooooo🎗️é! (@DavidSe35868081) 21 de mayo de 2018

"Hace años que vamos a manifestaciones cada 11 de septiembre. Hemos hecho consultas y concentraciones, a menudo con nuestros hijos. Para ellos ya es una tradición más del calendario. Pero el 1 de octubre fue diferente porque nos convocó por primera vez nuestro gobierno y todos los catalanes tuvimos el derecho de manifestarnos votando", introduce el autor en primera persona del plural en nombre de todos los catalanes.

Primera persona del plural

Para hacerlo posible, continúa, muchos dormimos en los colegios, defendimos los sitios de votación, cantamos, llamamos, nos reímos, nos asustamos, y sobre todo votamos. "Pero ese día pareció que la castañada se había adelantado. ¿Qué pasó? ¿Por qué votamos el 1 de octubre?", pregunta a sus lectores.

A lo largo de 22 páginas, el cuento de Pujol Cruells y Gustems relata -también en primera persona del plural- su versión sobre los sucesos del pasado primero de octubre con párrafos como el siguiente: "El 1 de octubre hubo más de mil heridos por culpa de la policía española. Abuelos y abuelas, que iban a votar que sí o que no, simpatizantes de partidos políticos diferentes, gente de todo tipo que acabó en el hospital. Hacía mucho tiempo que la violencia de la policía no se veía en Cataluña. Ventanas rotas, puertas hundidas, gente apaleada".

Mientras que para algunos se trata de otra forma más de adoctrinamiento, otros no solo celebran su llegada a las librerías, sino que no dudan en recomendarlo, como es el caso de la sección cultural del diario Nació Digital, el medio más beneficiado por las ayudas públicas en 2016 y que no duda en recomendarlo.