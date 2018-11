La última batalla de Emma Bonino

Ningún medio de comunicación digital -tampoco Vozpópuli- tiene una etiqueta para Emma Bonino. Pero hubo un tiempo en el que los líderes de Occidente hacían cola para fotografiarse con ella. Con 70 años y consumida por el cáncer, Bonino libra su última batalla política en el Senado italiano casi en solitario y rodeada de partidos que odian la Unión Europea.

"Mi soledad política en Italia en defensa del proyecto europeo es bastante grande", dice Bonino a Vozpópuli. "En mi país, la política ha girado hacia una posición nacionalista, casi racista a veces y populista".

Mito del europeísmo

Bonino (Bra, 1948) ha participado en el congreso que el partido de los liberales y demócratas europeos (ALDE) celebra en Madrid. La grave enfermedad contra la que lucha desde hace tres años no ha restado un gramo de fuerza a su discurso en defensa de la Unión. Los centenares de delegados reunidos en ALDE siguen considerando a Bonino un referente del europeísmo. Y no han dejado de pedirle fotografías y selfies en estos días.

Su voz, sin embargo, apenas tiene eco en Italia. Bonino logró un escaño en el Senado como representante de Più Europa (Más Europa), una coalición de fuerzas liberales y proeuropeas. Ella es la líder de los Radicales. En un país gobernado por una pinza de la extrema derecha y la extrema izquierda, sostiene que el "proyecto europeo tiene que continuar con entusiasmo y con determinación".

"Las próximas elecciones europeas son determinantes. El debate no es tanto izquierda o derecha. El debate es Europa sí; Europa no", explica en un perfecto castellano. "Creo que no hay futuro para una nación así sola. Tenemos a Putin, tenemos a Trump, tenemos a China, el Mediterráneo es un desastre. 27 países cada uno por su lado no vamos a ningún lado".

No aguanto más estas cumbres sin transparencia y sin debate. Solamente hablando de inmigración como si fuera la invasión de los bárbaros"

Durante los años 90, Bonino fue un mito de la Unión Europea. Dirigió la oficina de ayuda al refugiado. Y agitó las conciencias de muchos europeos con un discurso duro. Viajó a Sarajevo y Mostar en pleno conflicto de los Balcanes y denuncia con su presencia las crisis humanitarias que se vivían en Somalia o Ruanda. En 1998, fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

Bonino, que también era comisaria de Pesca, jugó un papel muy relevante en defensa de los intereses españoles durante la llamada guerra del Fletán con Canadá. Después de su carrera europea, fue ministra en los gabinetes de Romano Prodi y más recientemente con Enrico Letta.

Europa resiste las crisis

La dirigente italiana es muy crítica con el funcionamiento de lo que llama la "Europa intergubernamental". Y asegura que la Unión no puede reducirse a cumbres en las que sólo se habla de inmigración, con los jefes de Estado y de Gobierno convertidos en una "especie de agentes de aduanas".

"No aguanto más estas cumbres sin transparencia y sin debate. Solamente hablando de inmigración como si fuera la invasión de los bárbaros", dice. "Los jefes de Estado y de Gobierno en lugar de ocuparse de los problemas más grandes se han convertido en una especie de agentes de aduanas. Y eso me da pena, porque no es eficaz porque no resuelve nada".

A pesar de los problemas de las instituciones, Bonino recuerda que la Unión Europea ha resistido a una de las peores décadas que se recuerdan en la historia del continente. Y asegura que es motivo suficiente para la esperanza.

"La pasada década hemos tenido crisis de todo tipo: bancaria, social, económica, la política, el brexit, la mala gestión de la inmigración", dice. "Pero la Europa comunitaria ha sabido resistir esta década horribilis".