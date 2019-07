Tribunal de Cuentas: ¿quién controla al organismo que fiscaliza el dinero público?

La decisión del Tribunal de Cuentas de revocar la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella por la venta de viviendas públicas en 2013 a un fondo buitre ha vuelto a llevar la polémica a la institución de la madrileña calle de Fuencarral. El organismo que fiscaliza las cuentas de las administraciones públicas y los partidos lleva años marcada por la sombra de la politización y la lentitud de sus actuaciones.

Aunque goza de plena independencia reconocida por la Constitución y las Leyes, siempre ha pesado sobre sus decisiones el polémico reparto de miembros que hasta ahora han hecho los dos grandes partidos a través del nombramiento de sus doce consejeros por las Cortes Generales (seis por el Congreso y seis por el Senado), con un sueldo de 119.480,34 euros anuales.

Los últimos fueron elegidos en 2012 -ocho a propuesta del PP y cuatro a propuesta del PSOE- y no agotarán su mandato hasta 2021, aunque pueden ser renovados. La polémica decisión de la Sala de Enjuiciamiento fue tomada por tres consejeros; uno nombrado a propuesta del PSOE (votó en contra de la revocación) y dos consejeros propuestos por el PP. Una de ellas -Margarita Mariscal de Gante- fue ministra en el Gobierno de José María Aznar y marido de Ana Botella.

A su vez, la sentencia revocada fue emitida por una consejera nombrada a propuesta del PSOE. Esa resolución condenaba a los acusados a abonar de forma solidaria 22,7 millones de euros por haber vendido en 2013 al grupo societario Fidere (del fondo Blackstone) 18 promociones de vivienda pública de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS). Y la decisión no ha dejado indiferente a nadie.

Nombramientos y control

Ciudadanos llegó a plantear en 2017 modificar el sistema de nombramiento de los consejeros y del propio presidente. María José de la Fuente sustituyó el año pasado a Ramón María Álvarez de Miranda, hijo del expresidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo Fernando Álvarez de Miranda, y que es consejero desde 2001.

La formación naranja proponía que fuesen elegidos "profesionales de reconocida competencia técnica relevante para el desempeño de las funciones del Tribunal" mediante una convocatoria pública, un examen de méritos evaluados por una comisión independiente y con una comparecencia de los elegidos ante la comisión correspondiente de las dos Cámaras.

La encargada de revisar la actuación del organismo es la comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Tras la comparecencia del presidente, el órgano parlamentario delibera respecto a cada uno de los informes, memorias, mociones y notas que emite el Pleno y redactar las correspondientes resoluciones.

Con un presupuesto superior a los 63 millones de euros, la institución emite recomendaciones al Gobierno y somete a examen las cuentas que de los partidos, sus fundaciones, las empresas, organismos públicos y administraciones públicas. En total, cerca de 15.000 entidades pasan por los ojos de los ocho departamentos en que se divide la Sección de Fiscalización. Pero la información requerida no llega siempre en tiempo y forma y las demoras van dilatando los tiempos hasta que el desfase que llegó a acumular hasta cinco ejercicios.

No sólo hay que comprobar que no hay desfases, sino que el dinero se ha gastado siguiendo los requisitos de eficacia y eficiencia

No sólo hay que comprobar que no hay desfases, sino que el dinero se ha gastado siguiendo los requisitos de eficacia y eficiencia y que no ha habido contratos 'a dedo'. A eso hay que sumar el tiempo que los parlamentarios se toman para analizar unos informes de gran complejidad técnica. Pero la 'politización' puesta de manifiesto incluso por el Tribunal Supremo y la lentitud en la elaboración de sus informes no son los únicos tachones en la imagen pública del Tribunal.

Según una investigación del diario El País publicada en 2014, 100 de sus cerca de 700 trabajadores tenían vínculos familiares con altos y ex altos cargos de la casa. Pese a todo, la institución guarda en su haber medallas como la condena a los herederos del exalcalde de Marbella Jesús Gil por el 'saqueo' de las arcas municipales o una de las más recientes; la condena al expresidente de la Generalitat Artur Mas a pagar 4,9 millones de euros por organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2009.