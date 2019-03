Mucho se ha hablado de él en el juicio a los líderes del procés. Se le ha acusado de propiciar la ocupación de colegios electorales en la víspera del referéndum del 1-O. Se le ha criticado por no cooperar con el operativo policial bajo orden judicial. Y se le ha señalado por diseñar un dispositivo "estafa" que no tenía como objetivo impedir la consulta ilegal. El próximo jueves 14 de marzo, el major de los Mossos d'EsquadraJosé Luis Trapero se sentará en el banquillo en calidad de testigo para detallar la actuación del cuerpo autonómico frente a los convocantes de la votación, pero, especialmente, para responder a la retahíla de acusaciones del que fuera coordinador del operativo policial, Diego Pérez de los Cobos.

La cita será a las 16.00 horas. Sin embargo, al estar procesado en otra causa en la Audiencia Nacional, podrá ampararse en el derecho a no declarar, como ya han hecho otros testigos en las últimas semanas.

Trapero ha sido uno de los hombres más mencionados en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. Acusados y testigos han pronunciado su nombre en varias ocasiones. Hasta ahora, las declaraciones más contundentes han sido en su contra. Aunque no forma parte de los 12 líderes independentistas que se juzgan en esta causa, ya se habla de él como el 'acusado' número 13.

El martes, Pérez de los Cobos acusó al cuerpo entonces bajo el mando de Trapero de propiciar la ocupación de colegios durante el referéndum en Cataluña. Durante su declaración, denunció actividades de espionaje por parte de los Mossos para controlar los movimientos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Criticó también el dispositivo policial diseñado por el major, que, a su juicio, se parecía más a un plan para "unas elecciones normales" que para impedir la celebración de un referéndum considerado ilegal por el Tribunal Constitucional. De esto último se le acusa formalmente en otra causa.

El juicio a Trapero

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 11 años de prisión para Trapero por un delito de rebelión por diseñar de forma "deliberada" un dispositivo policial que impidió cumplir la orden judicial de prohibir las votaciones del referéndum. Aún no hay fecha para el juicio, aunque ya se celebró una vista oral en el que se debatieron cuestiones previas y sobre las que posteriormente la Sala falló su competencia para enjuiciar al major y otros tres investigados.

Mientras, los testigos que han declarado en el Tribunal Supremo no han dejado de señalarle. Este jueves, el que fuera jefe del Cuerpo Nacional de Policía durante el 1-O ha confirmado las reticencias del major, quien mostró su rechazo a ser coordinado por un mando del Ministerio, en referencia a Pérez de los Cobos.

Según el ex número dos de Interior José Antonio Nieto, que declaró el pasado lunes, si los Mossos hubieran manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, "el referéndum no se hubiese celebrado". De hecho, aseguró ante el tribunal que no tenía constancia de que los Mossos tuvieran en ningún momento "el más mínimo interés en evitar el referéndum".

La cúpula de Interior, que ha desfilado esta semana ante los siete magistrados que juzgan la causa del procés, coincide en que Trapero mostró en todo momento "su disconformidad", que posteriormente -el 27 de septiembre de 2017- quedó plasmado en un escrito en el que se oponía formalmente al nombramiento de Pérez de los Cobos como coordinador.