Torra asegura que no quiere vivir en España "ni un día más"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha rechazado este miércoles seguir viviendo "un día más" en el Estado que están defendiendo la Fiscalía y la Abogacía del Estado durante el juicio del Tribunal Supremo sobre el proceso soberanista.

"Qué lejos estamos de este Estado que defienden la Fiscalía y la Abogacía del Estado. No quiero vivir ni un día más en este Estado, en que no hay derechos, todo es sospechoso y cualquier palabra puede ser objeto de un informe", ha dicho en un acto del Col·lectiu Clínic per la Democràcia, ante medio millar de sanitarios.

Quim Torra ha tachado de farsa el juicio, y ha pedido a los presentes: "Os pido ser revolucionarios que sonríen, porque podemos ganar esta partida; es más, la tenemos que ganar", ha dicho en el Paraninfo de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat de Barcelona (UB).

No acatará la sentencia

"Nos están juzgando a todos", ha asegurado, y ha defendido que, cuando se juzga la libertad y los derechos de un pueblo, la respuesta no puede ser más que democrática y de derecho a la autodeterminación, y ha insistido en que no acatará la sentencia del Supremo.

Ha querido mandar un mensaje de esperanza a los presentes, y les ha pedido comprometerse por los líderes soberanistas presos o en el extranjero "hasta las últimas consecuencias por la libertad" de Cataluña.

"Cuando has probado la libertad del primero de octubre, no tienes suficiente solo con una parte", ha resaltado el presidente de la Generalitat.

A su juicio, el momento trascendental que vive Cataluña va más allá de la independencia: "Lo que está en juego son los derechos fundamentales mínimos que, en una sociedad avanzada y de derecho, pensábamos que ya teníamos".

Torra ha subrayado que "las leyes se tienen que adaptar a la democracia y a la voz del pueblo, siempre", días después de que Rey dijera que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho.