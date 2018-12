Torra pide hacer de Cataluña "el hogar de los presos políticos y exiliados"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha visitado este martes a los políticos encarcelados preventivamente en la cárcel de Lledoners y ha señalado en un tuit: "Hagamos de nuestra casa el hogar de los presos políticos y exiliados".

Torra ha visitado en la prisión catalana, situada en Sant Joan de Vilatorrada, a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn, para reconfortarlos en una fecha como hoy, día de Navidad, que pasarán lejos de su familia.

Al salir de la cárcel, Torra ha tuiteado: "Los presos me han pedido que os desee una feliz Navidad de su parte. Hagamos de nuestra casa el hogar de los presos políticos y exiliados, que no podrán estar con su gente. Reivindiquémosles, recordémosles y reservemos fuerzas para continuar adelante hasta lograr la libertad y la independencia".

Els presos m’han demanat que us desitgi un bon Nadal de part seva. Fem de casa nostra la llar dels presos polítics i exiliats, que no podran ser amb la seva gent. Reivindiquem-los, recordem-los i reservem forces per continuar endavant fins assolir la llibertat i la independència.