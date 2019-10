Torra se desmarca de la violencia: "No podemos permitir que infiltrados estropeen la imagen de Cataluña"

"Siempre hemos condenado la violencia", ha señalado Quim Torra en una comparecencia este miércoles por la noche, tras los altercados violentos ocurridos en las principales ciudades de Cataluña. "No se pueden permitir los incidentes que estamos viviendo. No hay razón ni justificación para la quema de coches ni lo que estamos viendo", ha dicho.

El presidente de la Generalitat, que ha tardado tres días en expresar su rechazo a los disturbios que asolan Cataluña tras hacerse pública la sentencia del procés, ha atribuido la violencia a grupos de "infiltrados" ajenos al independentismo: "No podemos permitir que grupos de infiltrados y provocadores estropeen la imagen de los catalanes. No queremos provocaciones, no las toleraremos. Nada ni nadie nos puede quitar la capacidad de avanzar", ha zanjado.

"El 1-O derrotamos al Estado sin romper nada. Serenidad, determinación, civismo y no violencia", ha concluido el president.

Tercera noche e altercados

Varios miles de personas, jóvenes en su mayoría, se han desplazado esta noche frente a la sede del Departamento de Interior en Barcelona. Allí, la movilización ha derivado en altercados con los Mossos, y se han producido las primeras cargas policiales.

Los CDR han prendido decenas de hogueras, han quemado contenedores y han causado numerosos destrozos en varias ciudades catalanas a lo largo de la noche. Han tirado al suelo motocicletas y jardineras, han cruzado contenedores en la calle y se han producido carreras para huir de los agentes antidisturbios.