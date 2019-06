Toni Cantó: en la Comunidad Valenciana "pasará como en Cataluña, no se podrá estudiar ni una hora en español"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Toni Cantó, se ha reafirmado este martes en la afirmación que realizó durante el pleno de investidura en que indicó que en la Comunidad Valenciana del Botànic "Miguel Hernández no hubiera podido publicar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda por publicar en castellano" y ha agregado que en la comunidad "que quiere construir el tripartito" pasará "como en Cataluña, no se podrá estudiar ni una sola hora en español".

Así se ha pronunciado Cantó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics al ser preguntado si reformularía esa frase que alude al escritor alicantino teniendo en cuenta que el 60% de las ayudas para publicar van a obras en valenciano y el 40% a obras en castellano.

"Estaremos como en Cataluña"

"La vuelvo a reformular pero es básicamente lo mismo, en la Comunidad Valenciana que está construyendo el tripartito en nada estaremos como en Baleares y el siguiente paso es estar como en Cataluña. En esa comunidad que quiere construir el tripartito pasará como en Cataluña, no se podrá estudiar ni una sola hora en español", ha dicho.

Los nuevos creadores, ha proseguido, "tampoco podrán estudiar en español y las ayudas van a ser infinitamente mayores, como son ahora mismo en Cataluña y ese es el camino que se lleva aquí, a aquellos artistas que se expresen en la lengua única que quieren imponer y no en cualquiera de las dos lenguas que deberíamos manejar con absoluta libertad aquí".