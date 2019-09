El tío de la alcaldesa socialista de Móstoles (Madrid) renuncia a su ascenso tras la polémica

Héctor Vicente Posse, el tío de la alcaldesa del PSOE de Móstoles (Madrid), Noelia Posse, renuncia a su cargo tras la polémica por el supuesto enchufe de la socialista en su Gobierno, tal y como ha adelantado la Cadena SER.

Ahora, el familiar de la edil es director técnico administrativo de Deportes del consistorio mostoleño y el ascenso que había concedido Posee implicaba un complemento de 1.607 euros al mes en su salario.

Hasta ahora había trabajado como auxiliar asignado al área de Cultura del ayuntamiento del municipio.

Cese de su hermana

Esta decisión se produce tan solo un día después de que la alcaldesa, Noelia Posse, cesase a su hermana, Laura Posse, a la que nombró nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del consistorio, después de que el PSOE de Madrid se lo pidiese.

Esta noticia se produjo después de que la edil insistiera en que no iba a revocar el decreto del nombramiento de su hermana, un cargo de confianza con una remuneración de 52.000 euros. "No voy a revocar los nombramientos. Me rodeo de las personas cualificadas y de absoluta confianza", afirmó este miércoles.