Teruel Existe logra que el Gobierno paralice el cierre de taquillas de Renfe

El Gobierno se ha comprometido a paralizar el cierre de las taquillas de venta de billetes de tren en 142 estaciones de Renfe, según ha anunciado el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, tras firmar un acuerdo de investidura con el PSOE.

Según ha explicado en una rueda de prensa en el Congreso, el Gobierno aplazará esta medida anunciada por Renfe y dispondrá de al menos seis meses para estudiar otras propuestas.

Aunque solo hay dos estaciones en Teruel y otras dos en el resto de Aragón que están afectadas por esta decisión, entienden "que es injusto para todos", ha señalado Guitarte, y que ahonda en el problema de la España vaciada.

Renfe asumió el día 1 la venta de billetes de tren en 142 estaciones en las que hasta ahora ADIF se ocupaba de esa tarea, pero solo contará con venta presencial en las que superen 100 viajeros diarios, lo que, según el sindicato CGT, supondrá cerrar las taquillas en unas 150. En las estaciones que no dispongan de taquillas, los viajeros deberán recurrir a otros métodos de compra, como Internet, teléfono o maquinas de autoventa.

El pacto con ERC "cumple con la Constitución"

Teruel Existe ha suscrito este viernes una acuerdo con el PSOE que garantiza su respaldo al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la investidura tras comprobar que el pacto suscrito con Esquerra Republicana (ERC) "cumple con la Constitución".

Tomás Guitarte ha querido dejar claro que desde el inicio de las conversaciones con el PSOE para la investidura siempre exigieron que cualquier acuerdo de los socialistas con terceros debía respetar la Constitución. "Y lo que conocemos del pacto con ERC es que eso se cumple y hay voluntad de moverse en ese ámbito", como así ha dicho que se lo han garantizado desde el PSOE.

"El PSOE es un partido con más de un siglo de historia y no creo que vaya a cuestionar ahora la Constitución", ha manifestado el dirigente de Teruel Existe, quien cree que el marco jurídico político al que PSOE y ERC pretenden someter la nueva mesa de diálogo y la consulta pactadas no es otro que la Constitución. "No hay otra alternativa", ha remachado.

Guitarte ha defendido que para la firma del acuerdo con el PSOE no sólo han contado con la unanimidad de las bases de la agrupación sino que sus votantes están de acuerdo con lo firmado porque, según ha remarcado, "es lo que dijimos que íbamos a hacer: garantizar la gobernabilidad de España" con independencia de quien fuera la fuerza más votada en las elecciones del pasado 10 de noviembre.

"Lo hacemos por coherencia y ajenos a cualquier táctica partidista ni electoral, y porque creemos que el país no puede ir a terceras elecciones", ha insistido el diputado por Teruel, antes de apuntar que la agenda de Teruel es uno de los asuntos recogidos en el programa con el que concurrieron a las últimas generales pero no es el único sino todos los problemas que azotan a la España vaciada. "Ésa es la España que nos preocupa y por la que luchamos", ha dicho.

Así, desde Teruel Existe señalan que en el acuerdo alcanzado con el PSOE se incluye la mayor parte del programa electoral con el que se presentaron a las generales de noviembre, y ha destacado que contempla inversiones en carreteras, en ferrocarril, en telecomunicaciones y en seguridad ciudadana.