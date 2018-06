Los técnicos de Hacienda desmienten a Huerta: "No hubo cambios de criterio"

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha justificado el fraude de 218.322 euros a Hacienda entre 2006 y 2008 como una "recomendación" ajena a él y a otros periodistas y "un cambio de criterio" por parte de Hacienda.

Pero esta versión ha sido desmentida por Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quien ha dicho que "podía estar mal asesorado, pero no se puede hablar de cambio de criterio". En este sentido, ha desmentido que en el año 2006 hubiera alteraciones en la legislación que afectaran a Huerta y ha asegurado que hubo "fraude".

"Mala fe"

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estima que la conducta "no puede ser calificada sino de voluntaria y culpable", en el sentido de que "se entiende que le era exigible otra conducta distinta, no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

El ministro ha asegurado este miércoles que sus obligaciones tributarias "están al corriente" y que no tiene "ninguna duda moral ni conflicto": "No hubo mala fe y no oculté nada. Cotizaba como sociedad y Hacienda revocó esa manera de tributar y lo primero que hice fue pagar, acepté mi responsabilidad como ciudadano", ha añadido.

Huerta ha subrayado que no se plantea dejar el cargoya que el fraude tributario que se le achaca es anterior a su condición de ministro, en su etapa como presentador de televisión. Tanto el PP como Podemos han pedido ya su dimisión.