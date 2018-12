Suspense en el PP: Casado aplaza hasta enero las listas de Madrid

En el PP de Madrid ya ni siquiera hacen quinielas. "Será lo que tenga que ser". Pablo Casado no anunciará las listas para la Comunidad y el Ayuntamiento hasta enero, unos días antes de celebrarse la Convención Nacional del partido. No hay un nombre claro, un aspirante decidido. La apuesta es arriesgada y, hasta ahora, nadie de los pretendidos da el paso al frente. Manuel Pizarro, ex de Endesa, dijo que no. Adolfo Suárez, ahora al frente de la Fundación Concordia, tampoco está por la labor, según apuntan. Isabel García Tejerina es duda hasta el final. Más suspense.

Casado se refirió este lunes, con tono afable, a sus actuales 'hombres' en Madrid, a quienes están al pie del cañón. Hizo un elogio sincero de José Luis Martínez-Almeida, "la pesadilla de Carmena", y una referencia de pura cortesía a Ángel Garrido. Los expertos en los pasillos de Génova quisieron ver en estas palabras una especie de confirmación indirecta de ambos nombres. Nadie tiene datos de que vaya a ser así. Casado mantiene un secreto hermético sobre el asunto. "Quizás ni él lo sabe", comentan. Por eso aplaza la hora de la verdad. Otro retraso más.

El líder del PP recorre en los fines de semana la geografía española, ejercicio que no abandona desde julio, cuando fue elegido presidente de la formación. Dedica estas visitas a confirmar candidatos. Ya ha estado en Aragón, en Murcia, Extremadura, Galicia, Barcelona... Ahora toca Baleares, Castilla y León, País Vasco. Sin sorpresas. Biel Company, Fernández Maueco, Borja Semper (Guipúzcoa) son los elegidos. Continuidad. Madrid se atasca, igual que Valencia. La rumorología languidece.

La versión más escuchada a estas horas es que Almeida, que asumió la jefatura del grupo popular en el Consistorio tras la salida de Esperanza Aguirre, será el elegido. Quizás porque no hay otro. O puede que para sumar sus escaños a los de Ciudadanos si es que Begoña Villacís logra imponerse en las urnas. Almeida es muy próximo a Casado, coinciden en su visión de la política, del partido y de España. Comparten estrategias y buscan también dar la batalla de las ideas, algo que en el PP de Rajoy algunos echaban de menos. "Ya es el número dos en el Consistorio y, si todo sale medio bien, seguiría siéndolo, aunque con una alcaldesa de Ciudadanos en vez de la crepuscular Manuela Carmena.

El antídoto de Podemos

Ángel Garrido apenas despierta entusiasmos. Ni siquiera entre los suyos. Sustituyó a Cristina Cifuentes cuando el gran estropicio de las cremas del súper y aspira a convertirse en cabeza de cartel. Garrido, inexpresivo y gris, tiene un serio rival para el puesto. Antonio González Terol, 40 años, ingeniero, alcalde de Boadilla, diputado nacional, a quien Casado encumbró en la dirección del partido y que pasa por ser uno de los nombres con más peso en el 'nuevo PP'. Conoce la política madrileña al dedillo, tiene oficio en la tribuna, es tertuliano mediático y goza del respeto de sus compañeros. Ofrece un perfil moderno, más atractivo que "el mustio" de Garrido, dicen en su entorno.

Habrá dudas hasta el último minuto. Lo que parece desecharse es que haya una mujer para competir con Carmena. Al menos eso es lo que se asegura en Génova. El problema real es que, a estas alturas, "no sabemos a quién poner", comentan. Eso sí, al final saben que si no hay 'sorpasso naranja' podrán gobernar el Ayuntamiento más anhelado por el PP. Su tradicional feudo, el símbolo de su poder territorial, que cayó en manos de Podemos en 2015.

Prefieren, eso sí, no hacer demasiadas conjeturas. "A última hora puede llegar Vox y tirarnos por la borda todos nuestros planes", apunta la fuente mencionada. El partido de Abascal confía en un resultado 'potente' en Madrid, donde tiene buena parte de sus seguidores. "Vox es el antídoto de Podemos, y eso hay que valorarlo", subraya esa fuente del PP.