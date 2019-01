Susana Díaz, contra Juanma Moreno: "Usted llega a la presidencia con los herederos del franquismo"

Susana Díaz, en su última intervención parlamentaria como presidenta en funciones, centró su intervención en un solo objetivo: hacerse con el papel de líder de la oposición que por la mañana le había disputado Teresa Rodríguez, de Adelante (Podemos).

“Ustedes pasarán a la historia como los herederos del franquismo”, le espetó nada más empezar, Díaz, su discurso. Todo su discurso fue un rosario de reproches hacia el candidato por su acuerdo con Vox, a quien le acusó de todos los males, desde tacharle de machista hasta relacionarlo con los grupos de ultraderecha de la transición.

Dijo en este sentido que “Vox le ha recordado que si gobierna será gracias a él, porque tiene la sartén por el mango. Se apoyará en un bloque de involución. Ha tardado tres minutos en blanquear a Vox”. Reprochó a Moreno que intentara comparar el actual relevo andaluz, dentro de un sistema democrático, con la transición española, después de crímenes, cárceles, fosas, 40 años de dictadura del franquismo. “Usted pasará a la historia como los herederos de aquel franquismo”.

También el rechazo de Vox a la ley de Memoria Histórica fue otro elemento de su intervención, en el que se situó en el plano del sentimentalismo, Machado, Lorca, Blas Infante, "las madres de los bebés robados", tantas víctimas del franquismo. "Tiene que decir aquí si van a derogar esa ley, si van a arrebatar esa memoria". El PP plantea sustituir esa ley por una ley de Concordia. "Usted llega a la presidencia de la mano de los herederos del franquismo".

Sobre la violencia de género, aseguró Díaz que tiene que contar cual es el acuerdo oculto con Vox, porque “millones de mujeres ven con preocupación va a depender de un partido machista y negacionista de una lacra que produce decenas de muertes en nuestro país”. Esgrimió el fantasma de la extrema derecha que llega a Andalucía, que “va a arrancar nuestros derechos, nuestras libertades”. También le dedicó a Marín, su antiguo apoyo de investidura, que “los amigos de sus amigos son sus amigos”.

La inmigración, otra cuestión polémica, surgió en su discurso. "Hablan de ilegales, pero las personas no son ilegales. Se ha hablado de que habrá 52.000 personas deportadas en Andalucía". Argumentos salidos de las condiciones de Vox. Recordó que el partido mayoritario en la Cámara es el PSOE, aunque no le negó legitimidad para gobernar, pero “no ha podido decir que usted ganó las elecciones”. Una frase dirigida a Ferraz.

Los amigos de Sánchez

La respuesta por parte de Moreno, fue templada. "Usted no puede poner ni una coma a que gobernemos, ustedes han pactado en cientos de ayuntamientos en los que habíamos ganado, y en 2012, quien venció en las elecciones fue el PP y usted gobernó tras un acuerdo con otro partido. "No puede usted hablar. Está usted desubicada. Aún no ha asumido los cambios que reclaman los andaluces".

Sobre los acuerdos, pactos supuestamente en Madrid, Moreno le espetó: "Nunca le he oído criticar las negociaciones de Pedro Sánchez que negociaba en una cárcel con quien quiere romper España, y con los amigos de ETA. Suba a la tribuna y denuncie esas negociaciones". Este es el talón de Aquiles del PSOE andaluz, el que le provocó el revés electoral. "¿Los amigos del señor Sánchez son sus amigos?".

Muy crecido, ("paternalista, según su interlocutora") el aspirante le preguntó también si "le tengo que pedir permiso para citar a Lorca, a Machado, ¿es que se cree que son suyos?, Andalucía es mucho más que el PSOE, eso se ha acabado". En tono irónico y algo displicente, hizo una leve burla sobre las críticas a la "inestabilidad" que le hizo Díaz. "¿Usted me lo pregunta?. Usted que no ha podido terminar ningún mandato? ¿Inestabilidad dice usted?". Y pasó luego a repasar cómo se paralizó Andalucía "por una aspiración personal, para convertirse en secretaria general de su partido".

Muy preparado mentalmente para debatir con Díaz, el candidato la retó a optar entre llevar a cabo una oposición dura y estéril, en su pugna con Teresa Rodríguez, "o trabajar por Analucía", que es lo que yo le recomiendo.

Derribó la teoría de la "apisonadora para arrasar con los derechos de la mujer", pero la demagogia tiene límites, aseguró, y la realidad tiene cifras. Medio millón de andaluzas en paro, 11 puntos por encima de la media nacional, las que más sufren la temporalidad laboral, el 47 por ciento de las jóvenes no tienen empleo, "esto es lo que ha conseguido su gestión y los del PSOE". La política del miedo, eso es lo que enarbola Díaz, en opinión de Moreno. "No puede dar lecciones de nada porque no ha hecho las cosas bien". Y redondeó con una frase para la antología: "El que manda en el PP andaluz soy yo", dijo ante el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para desmontar la teoría de los pactos "sellados en Madrid".

Elogios a Vox

Carmen Crespo, portavoz del PP,se mostró muy beligerante en su intervención, en la que hizo un repaso sobre el nivel de desigualdad de la mujer en Andalucía, en el terreno laboral, politico y hasta en los juzgados de violencia de género. Reclamó un traspaso de poderes "ejemplar" y reprochó las manifestaciones frene al Parlamento convocadas por el PSOE. Elogió a Ciudadanos y a Vox por haberse sumado a los acuerdos con el PP, "Andalucía se lo reconocerá".

La segunda jornada de la investidura resultó previsible y algo tediosa, hasta la aparición de Susana Díaz, que con un verbo inflamado, debutó como líder de la oposición en el Parlamento andaluz. Del cara a cara con el aspirante resultó ríspido, muy agresivo por parte de la todavía presidenta en funciones, que intentó desacreditar la legitimidad del candidato para asumir la jefatura de Gobierno.

Durante la mañana, sólo Teresa Rodríguez (no asistió en la tarde por una indisposición) se salió del tono razonable de los oradores, en un mensaje vehemente y algo destartalado, con un guión ramplón , basado en etiquetar al PP como el "gobierno de los ricos" y a Santiago Abascal, líder de Vox, presente en la sala, como "el vasco pistolero", o "el pistolero de Esperanza Aguirre". Francisco Serrano, de ese mismo partido, debutó como diputado con una reivindicación de que es Vox quien ha permitido el cambio histórico en la Comunidad y con la advertencia a Moreno de que defenderán sus posiciones en respeto a sus votantes, a los que calificó como "los indignados de Andalucía"