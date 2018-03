La supresión de los aforamientos topa con el bipartidismo y se estanca en las Cortes

La supresión del aforamiento de diputados y senadores, uno de los grandes instrumentos de regeneración democrática anunciados a bombo y platillo durante la campaña electoral, continúa en punto muerto cuando vamos a alcanzar el ecuador de la legislatura.

En las últimas semanas, desde Ciudadanos han vuelto a instar a PP y PSOE a apoyar la eliminación de los aforamientos en el Congreso y en el Senado, así como en todas las comunidades autónomas, aparte de la de Cantabria, cuya reforma autonómica en este sentido ya ha pasado a tomarse en consideración en la Cámara Baja.

En conversación con Vozpópuli, el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes explica que a principios de 2017 hicieron llegar a PP y PSOE la propuesta de supresión de los aforamientos en las Cortes. Sin embargo, según el diputado, "ambos partidos no han mostrado ningún interés en realizarla y lleva más de un año bloqueada en el Congreso".

La supresión requiere que se lleve a cabo una reforma de la Constitución. El aforamiento es una prerrogativa que supone que los parlamentarios no sean juzgados por los tribunales ordinarios, sino por los superiores. En concreto, se recoge en los los artículos de la C.E 102.1 ("La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo) y del 71.3 ("En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo").

Desde Ciudadanos recuerdan que la reforma exigiría una mayoría parlamentaria para la que son necesarios los votos de PP y PSOE pero "los populares van arrastrando los pies y el PSOE tampoco tiene intención de moverse", lamenta Prendes.

"El viejo bipartidismo se resiste"

En opinión de Ignacio Prendes, la supresión de los aforamientos no es más que un paso adelante en la regeneración democrática y en la defensa del principio de Igualdad que rige la Carta Magna. Sin embargo, lamenta que PP y PSOE "ni siquiera hayan dado respuesta" a su petición.

Esta supresión formaba parte de las 150 medidas que Ciudadanos pactó con el Partido Popular para apoyar la investidura de Mariano Rajoy, peticiones que también hicieron llegar al Partido Socialista pero que, de momento, han caído en saco roto. Una muestra más, para Prendes, de que todo "es parte del viejo juego del bipartidismo. Los dos partidos mayoritarios se habían comprometido a suprimirlos y ahora mantienen la situación de bloqueo".

La propuesta no se limita a Congreso y Senado y la supresión de aforamientos está pendiente en todas las autonomías. De momento, Murcia, Cantabria y Canarias tienen avanzado el proceso para poder eliminar o limitar antes de las elecciones de 2019 esta prerrogativa.Sobre el papel, los principales partidos -PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos- no rechazan, o directamente apoyan, que los diputados autonómicos dejen de ser aforados. Sin embargo, en la práctica, son Ciudadanos y Unidos Podemos los que han planteado iniciativas en este sentido, a las que el PSOE ha votado a favor, mientras que el PP las apoya en los parlamentos regionales y se abstiene en las Cortes Generales.

Reformas autonómicas en marcha

Este ha sido el caso de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria, que ha iniciado su tramitación en el Congreso con el voto favorable de todos los grupos y la abstención del PP, a pesar de haber votado a favor en la cámara regional. En el texto a debate se suprime el aforamiento no solo para los diputados de la asamblea regional sino también para los miembros del Ejecutivo autonómico.En la reforma del Estatuto canario, cuyos trámites en el Congreso se encuentran avanzados, el aforamiento se limita sin eliminarlo, ya que se mantiene que corresponderá al Tribunal Superior de Justicia canario juzgar a los diputados por hechos cometidos en el ejercicio de las funciones parlamentarias.La propuesta murciana, que está al igual que la de Canarias en el proceso de dictamen en comisión, fue la primera aprobada para suprimir los aforamientos, una exigencia que Ciudadanos puso como condición para apoyar la investidura del presidente regional, Fernando López Miras.En el resto de autonomías hay distintas iniciativas en marcha para hacer cambios también en este sentido, como la del Gobierno de Madrid para reformar el Estatuto y eliminar el aforamiento de diputados y miembros del Ejecutivo, limitar los mandatos y reducir el número de 129 diputados actuales. Una propuesta que, según Ignacio Prendes, también se encuentra en situación de bloqueo y lejos aún de llegar al Congreso.

Las posturas de los partidos

También han iniciado su andadura reformas estatutarias en este sentido en La Rioja, Baleares o el País Vasco. En la mayoría de los casos, se incluyen otras medidas de regeneración democrática que, de seguir a este ritmo, tendrán que esperar a la próxima legislatura.El PP insta a realizar una "reflexión más amplia" sobre la supresión de aforamientos porque si no habrá una disparidad entre las diferentes comunidades que "no es defendible", según su portavoz en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez, quien en declaraciones a EFE insiste en que el ser aforado "no es un privilegio".

Se trata de una "protección de la función representativa" que tienen los diputados frente a denuncias "espurias", ha explicado, por lo que ha reclamado que no se adopten medidas "frívolas" en este ámbito solo para conseguir el aplauso de la ciudadanía.

Por su parte, el PSOE, aunque en su programa electoral figura "promover que las comunidades supriman los aforamientos en los Estatutos de Autonomía", en algunos lugares, como Andalucía, ha abogado por abordar esta cuestión "a nivel estatal", tal y como ha manifestado hace unos días el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo.

Hay poca valentía de PP y PSOE para solucionar una situación que no tiene lógica jurídica ni política" Gloria Elizo

Podemos también es proactivo en esta supresión de lo que considera un privilegio para los diputados y critica que se utilice la reclamación de "grandes consensos" estatales para paralizar la iniciativa de los parlamentos autonómicos sobre esta cuestión.La secretaria de Acción Institucional de este partido, Gloria Elizo, critica la "poca valentía" de PP y PSOE para solucionar una situación que "no tiene lógica jurídica ni política", como son los aforamientos, y aboga por ir más allá y abordar además las supresión de la inmunidad parlamentaria para los delitos comunes que no tengan que ver con la actividad política.