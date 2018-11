El 'superdomingo' electoral: ¿tabla de salvación para Sánchez?

Desde que Pedro Sánchez tomó posesión de su cargo como presidente del Ejecutivo el fantasma de las elecciones le ha perseguido por los pasillos de La Moncloa. Por aquel entonces incluso él mismo defendía la celebración de comicios generales "cuanto antes" con el ánimo de dotar de "estabilidad" al país. Sin embargo, en cuestión de días, cambió de postura y optó por agotar la legislatura, una misión complicada para un Gobierno en minoría y con la crisis en Cataluña aún sin solucionar.

Tales son las dificultades para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el adelanto de elecciones ya es una posibilidad en el seno socialista y algunos, como el ministro de Fomento y Secretario de Organización, José Luis Ábalos, no dudan en lanzar lo que muchos han acogido como un globo sonda para tantear de forma fácil y gratuita cuándo le beneficiaría más a Sánchez convocarlas. Entre las fechas que se barajan figura el 26 de mayo, una jornada en la que las generales podrían coincidir con las municipales, autonómicas y europeas, es decir, un 'súperdomingo electoral'.

Según fuentes socialistas el inédito 'súperdomingo' es una de las opciones favoritas del presidente porque "no quiere ir solo a las elecciones"

¿Sería su tabla de salvación? Según fuentes socialistas el inédito 'súperdomingo' es una de las opciones favoritas del presidente porque "no quiere ir solo a las elecciones". Si fuesen múltiples, explican, "la culpa estaría más repartida y no solo centrada en su figura". Por otro lado, la idea ha despertado dudas entre algunos parlamentarios que, si bien aseguran que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no prohíbe la celebración de distintos comicios en la misma jornada, apuntan a que existe una ley no escrita por la que las generales no deberían coincidir con otras de carácter autonómico.

Para Eduardo G. Vega, profesor y consultor del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político de la Universidad Camilo José Cela, "si se trata de un globo sonda lanzado por el Ejecutivo es porque le beneficiaría el resultado". "Es una herramienta útil para que se debata un tema que interesa a quien lo lanza. Ahora todos los partidos están barajando esa posibilidad", señala.

Cs: el otro posible beneficiado

Además, el consultor político apunta a que el 'súperdomingo' electoral no solo podría beneficiar a los socialistas, sino también a los partidos que hacen campaña municipal en clave nacional como es el caso de Ciudadanos. "Todos los que venden más su producto nacional que los programas particulares que puedan tener por Comunidad Autónoma o por municipios podrían salir beneficiados, podrían usar el mismo discurso estratégico sin ver muy alterado el resultado", opina. En ese sentido, fuentes de la formación naranja reconocen a este medio que no tienen "ningún problema" en que el 26 de mayo se convierta en una jornada de elecciones múltiples.

El riesgo es que la campaña nacional se lleve por delante las campañas locales y a los candidatos que puedan salir perjudicados no les haga gracia que se vote en clave nacional"

Otras especialistas consultados por 'Vozpópuli' aseguran que los departamentos demoscópicos y de análisis de los partidos políticos "están echando humo" desde las declaraciones de Ábalos y el respaldo de Sánchez, que no descarta ninguna fecha. Ello, "para saber si les beneficia o perjudica que coincidan cuatro elecciones: "Todo depende de si al PSOE le va bien".

"El riesgo es que la campaña nacional se lleve por delante las campañas locales y a los alcaldes o candidatos que puedan salir perjudicados no les haga gracia que se vote en clave nacional. No obstante, a veces menospreciamos al votante y este sabe muy bien a quién vota", consideran. Por otro lado, las mismas fuentes también apuntan a que la idea del 'súperdomingo' podría ser solo una baza para "presionar" a quienes deben apoyar los presupuestos: "Si no apoyan los presupuestos, la derecha puede volver a ocupar el Gobierno".

Unas 500.000 urnas

Cabe destacar que la posibilidad de celebrar elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas el mismo domingo deja en el aire otra cuestión: ¿Cuántas urnas serían necesarias? Según fuentes parlamentarias del PP y del PSOE serían necesarias cerca de 500.000 urnas en cada una de las 57.000 mesas repartidas por toda España, más las de reserva.

Para las elecciones del 26-J de 2016 (solo dos urnas) el Estado imprimió 360 millones de papeletas con los nombres de los candidatos al Congreso y al Senado, así como 66.800.000 sobres de votación. A estas cifras hubo que añadir los sobres y papeletas impresos por los partidos para mailing. En total, hubo 22.953 colegios en 8.125 municipios y se instalaron 57.526 mesas con 210.000 urnas, una cifra que, según las mismas fuentes, se elevaría unas 500.000 al tratarse de seis urnas (Congreso, Senado, Europeas, autonómicas, municipales y cabildo, consell o concejo).