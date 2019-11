El candidato de Más País, Íñigo Errejón, trató esta semana de reforzar la idea de que su partido nació para evitar unas terceras elecciones generales en caso de que persista el bloqueo. Aunque las encuestas le dejan en una posición residual en el nuevo Congreso que salga del 10-N, el ex número dos de Podemos planteó congelar el abono del sueldo a los diputados para forzar el acuerdo de cara a la investidura. "Así veríamos como los cálculos de partidos darían paso a más generosidad. Frente al bloqueo hacen falta medidas excepcionales", señaló.

La propuesta no es nueva sino que el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros,ya la puso sobre la mesa el pasado mes de julio ante la situación de parálisis y la llegada de las vacaciones de verano sin haberse constituido aún las comisiones. "Gobierno que no se constituye, político que no cobra", afirmó.

Pero, ¿es jurídicamente posible suspender temporalmente el abono del 'salario' de los diputados? El argumento de los de Santiago Abascal era que si la Mesa del Congreso -el órgano de gobierno de la Cámara- es capaz de decidir que los parlamentarios comiencen a cobrar desde el día posterior a las elecciones y no desde el día de constitución de las Cortes, ¿por qué otro acuerdo no podría retrasar el pago de las 'nóminas' hasta que se elija a un presidente del Ejecutivo?

En principio, la iniciativa confunde el papel constitucional del Parlamento y parece trasladar que la única función de las Cortes Generales tras unas elecciones generales fuera la de otorgar la confianza a un nuevo presidente del Gobierno. Sin embargo, los diputados tienen la posibilidad desde que son elegidos de desarrollar la actividad legislativa a través de la presentación de proposiciones de Ley (entre mayo y septiembre se registraron 58) y otro tipo de iniciativas.

Preguntas y comisiones

Otra cosa es que, ante la falta de mayorías suficientes, las proposiciones no lleguen a buen puerto o directamente decaigan ante la nueva convocatoria electoral. Pero eso poco tiene que ver con la existencia o no de Gobierno, ya que el Congreso ha sufrido con Mariano Rajoy en La Moncloa un parón legislativo que hizo caer la producción de leyes orgánicas a niveles históricos.

Junto a la de producir normas, la principal función de los diputados es la de controlar al Ejecutivo; también cuando está en funciones. Durante esta legislatura fallida, se registraron 5.420 preguntas escritas dirigidas al Gobierno; 96 solicitudes de información a la Administración General del Estado; se solicitaron 17 comparecencias de autoridades y funcionarios en Comisión; se promovió la reprobación de una ministra; se dirigieron 154 preguntas a la corporación RTVE; y se convalidaron tres reales decretos en la Diputación Permanente.

Lo cierto es que la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, se ganó las críticas de toda la oposición por ralentizar al máximo la puesta en marcha de este último órgano y de las comisiones. Pero aunque la carga de trabajo de los parlamentarios esté a todas luces bajo mínimos, ¿tendría sentido que hiciesen todo esto sin tener asegurada una percepción de ingresos por el hecho de que sus respectivos partidos no alcanzasen un acuerdo para formar Gobierno?

La intención del partido de Errejón pasaría por presentar la iniciativa en la Comisión del Estatuto del Diputado y en la Comisión de Reglamento para que se desarrolle la reforma, aseguran desde la formación. Por tanto, un eventual acuerdo de la Mesa -a todas luces imposible de alcanzar- no serviría para congelar el pago del 'sueldo' tras este 10 de noviembre.

En el futuro, el cambio normativo -si se llegase a plantear- se daría de bruces con el rechazo de la mayoría de grupos y con los obstáculos legales que perciben varios letrados consultados. Por su parte, desde las filas del antiguo partido de Errejón critican el "sesgo elitista" que lleva aparejado la propuesta respecto al acceso a puestos de representación por personas de la sociedad civil.

Los Diputados percibirán una asignación económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función" Reglamento del Congreso

En la época medieval, los procuradores de Cortes ingresaban un "salario de procuración" con el que cubrían los gastos asociados a su cargo. La figura se mantuvo para los diputados de las Cortes de Cádiz y durante el siglo XIX los diputados desarrollaban sus funciones gracias al honor que suponía ostentar el cargo representativo. Pero cuando miembros de todos los grupos sociales comienzan a incorporarse a los nuevos parlamentos, se empezó a hacer patente la necesidad de recompensar a los diputados con una retribución acorde a su puesto. Un extremo que contemplaba ya la Constitución de 1931 y que en la Carta Magna recoge en el artículo 71.4.

Diputados y senadores recibirán una "asignación que será fijada por las respectivas Cámaras". Por su parte, los Reglamentos desarrollan el precepto de forma distinta. "Los Diputados percibirán una asignación económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función", reza el de la Cámara Baja. Y a esa aparente discrecionalidad y autonomía de los miembros de la Mesa se acogen las formaciones que proponen ahora dejar en suspenso el 'sueldo' como medida de presión para el acuerdo de investidura.