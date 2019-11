"Ignorante, distante y fría": la opinión de la diplomacia española sobre Sturgeon

Los correos diplomáticos sobre Escocia, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, dejan en mal lugar a la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, al ser una persona "muy distante, fría y carente de empatía". También se incluye una comparación de ella con el presidente de la Generalitat catalana: "La señora Sturgeon es más educada que el president Torra", confesó el jefe de Gabinete de Josep Borrell, Camilo Villarino.

Al poco de llegar el cónsul Miguel Ángel Vecino a Edimburgo, en noviembre del año pasado, hubo un "cambio de actitud" del Gobierno nacionalista de Sturgeon con el Ejecutivo español de Pedro Sánchez. Buena culpa de ello fueron unas declaraciones de Borrell a la web Político, en las que no se opuso al ingreso en la UE de una Escocia independiente si este camino se hacía por vías legales.

Así lo trasladó el propio cónsul en varios telegramas, pero el jefe de Gabinete de Borrell le lanzó unaadvertencia a finales de enero. "Hay que andar con pies de plomo, no se vayan a pensar, ni los nacionalistas escoceses ni el Gobierno de Londres, que nosotros vemos con buenos ojos la independencia de Escocia. Porque no es el caso. Se abriría una caja de Pandora en Europa de consecuencias imprevisibles. Prudencia, por tanto", le transmitió Villarino a Vecino.

Un mes después se produjo la reunión de Sturgeon con el cónsul español en el despacho de la primera ministra escocesa. Vecino la describe en los siguientes términos: "Es alguien muy distante y fría, que rara vez muestra algún sentimiento en su cara, sólo hizo un gesto dos veces, con lo que parece una carencia de empatía".

En opinión del diplomático, Sturgeon "tiene profundas convicciones y más que pragmática es oportunista". Además, su "desconocimiento" de la escena internacional es "chocante" para una mandataria que quiere alcanzar la independencia de su territorio. "Creo que no por ignorancia, sino por absoluto desinterés", puntualizó Vecino.

El 'número dos' del Ejecutivo escocés, Michael Russell, también aparece en los correos diplomáticos españoles y no queda en muy buena posición. "Amigo de Sturgeon, es el más duro de todos los miembros del Gobierno y profundamente independentista", resumió el cónsul tras reunirse con él y ver que no estaba interesado en los temas catalanes -"A los cinco minutos me interrumpió diciendo '¡Ah, veo que todo se arregla (en Cataluña). Me alegro mucho'"-.

Al día siguiente, Vecino y Russell coincidieron en una recepción con motivo de la fiesta nacional irlandesa y el dirigente escocés se acercó para proponerle un almuerzo juntos. "Quería hablar de España, país que adora. Así están las cosas", subrayó el diplomático español.

Mismos "giros" en Sturgeon y Torra

A finales de abril, unos días antes de las elecciones generales, Sturgeon lanzó un nuevo órdago a Londres con el impulso de un segundo referéndum de independencia antes de mayo del 2021. "La elección será entre el Brexit y el futuro de Escocia como una nación independiente europea", subrayó la líder del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) durante una intervención en el Parlamento.

Aquellas declaraciones inquietaron a Exteriores. "Salvo por la diferencia, no menospreciable, de que la señora Sturgeon es más educada, estos textos los podría haber suscrito el President Torra. Las ideas, los argumentos, incluso algunos giros, son los mismos", constató el jefe de Gabinete de Borrell.

El propio Villarino aleccionó al cónsul al respecto. "No olvides nunca que nuestra apuesta es por el Reino Unido, no por Escocia, por más que el Gobierno británico no atraviese sus mejores tiempos". Una instrucción con la que Vecino se mostró incómodo. "En mi opinión, no debemos apostar por nada porque no es nuestro problema", le respondió el cónsul en Edimburgo.

"Nuestra labor es observar, informar y estar presentes en primera fila para influenciar lo más posible en nuestro favor, pero en modo alguno inclinarnos por uno o por otro. El problema de la independencia es un problema interno del Reino Unido y entiendo que no debemos ni siquiera opinar al respecto", prosiguió Vecino.

A juicio del diplomático, "la sombra de Cataluña y de los conflictos independentistas están más en nuestra imaginación que en el horizonte de lo que ocurre aquí", refiriéndose a Escocia. "Lo que sí pesa, y me está costando mucho trabajo y muchos viajes remediarlo, es la ausencia absoluta de España los años precedentes", se quejó.

"Episodios de escisión en Europa"

Los comentarios de Vecino provocaron una nueva réplica del jefe de Gabinete de Borrell, quien hizo hincapié en que la apuesta por el Reino Unido no era una injerencia en los asuntos internos, tal y como planteaba el cónsul. "Es simplemente la expresión de una preferencia de política exterior. No creo que a Europa, ni a España, le interese ver nuevos episodios de escisión en el continente", subrayó Villarino antes de añadir que, "siempre que se haga por procedimientos legales, será lo que los británicos en su conjunto quieran que sea".

Al día siguiente de este hilo epistolar, la 'mano derecha' de Borrell envió una "observación" al cónsul español en Edimburgo. "Es preferible que no emplees la expresión 'ministro de Asuntos Exteriores' para hablar de la responsable de cuestiones exteriores en el Gobierno escocés", le dijo Villarino tras recordarle que España no lo admite en los escritos cuando menciona al 'conseller d'Affers Exteriors de la Generalitat' que, en la actualidad, es Alfred Bosch. "Creo que hay que predicar con el ejemplo", señaló.

Al hilo de esta discusión semántica, el asesor para asuntos de Cataluña de Borrell, el también diplomático Jorge Romeu, opinó que el tema escocés nada tiene que ver con el catalán. "El abuso del Gobierno británico en todo lo referente al Brexit justifica de sobra el tremendo enojo escocés", subrayó.

"No hay victimismo (de los escoceses), sino un agravio real. Lo curioso es que, como puedo comprobar en mis contactos aquí (en Madrid) con la embajada del Reino Unido, tengo la impresión de que el Gobierno británico no acaba de tomar conciencia plena de la gravedad del asunto", concluyó Romeu en esta crítica directa a Londres.